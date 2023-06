Mês do Orgulho LGBTQ+: 7 séries e filmes da Disney que você não pode perder

Boas histórias sobre personagens incríveis para assistir no Mês do Orgulho LGBTQ+.

Junho marca o Mês do Orgulho LGBTQ+ e, no Disney+, você encontra um catálogo bem variado de filmes e séries que contam com personagens e histórias únicas sobre o tema, como Eternos e A Família Radical: Maior e Melhor.

São produções que exaltam as vozes das pessoas da comunidade LGBTQIA+ de forma autêntica, respeitosa e com igualdade atrás e na frente de nossas telas. Veja abaixo uma seleção de curtas-metragens, séries e filmes para assistir durante o Mês do Orgulho LGBTQIA+.





Séries e filmes da Disney no Mês do Orgulho LGBTQ+





Segredos Mágicos (Sparkshorts):

O curta de animação Segredos Mágicos apresenta Greg, que, apesar de ter uma vida cheia de amor, guarda um segredo. Mas com a ajuda de seu cachorrinho e um pouco de magia, ele vai aprender que não há nada que ele precise esconder.





Apresentando, Nate:

Nate (Rueby Wood) é um jovem adolescente que tem grandes sonhos com a Broadway. Em Apresentando, Nate, quando não é escalado para a peça da escola, ele e sua melhor amiga, Libby (Aria Brooks), fogem para Nova York. Lá, ele se reúne com sua tia Heidi (Lisa Kudrow), que há tempos estava distante da família. Juntos, eles devem provar que as maiores aventuras da vida podem ser tão grandes quanto seus sonhos.





Encarando Meus Segredos:

Val García (Keyla Monterroso Mejia) é uma jovem metade humana, metade vampira no filme Encarando Meus Segredos. Porém, ela precisa manter sua identidade em segredo em ambos os mundos. Mas quando seu melhor amigo humano aparece em sua escola, repleta de monstros, é preciso encarar a realidade, sua identidade e a si mesma.





Eternos:

O filme da Marvel Studios segue os Eternos, um grupo cósmico de antigos super-heróis vindos de estrelas distantes e que protegem a Terra desde o início da humanidade. Quando as terríveis criaturas chamadas Deviants retornam misteriosamente, os Eternos são forçados a se reunir para defender a humanidade mais uma vez.





The Little Prince(ss):

O curta-metragem The Little Prince(ss) traz a história de Gabriel (Kalo Moss), um menino chinês de 7 anos que ama balé. Quando ele fica amigo de Rob (Ching Yin Ryan Hu), outra criança chinesa da escola, o pai de Rob suspeita do comportamento feminino de Gabriel e decide intervir nessa amizade.





A Família Radical - Maior e Melhor:

A série de animação acompanha as aventuras da adolescente Penny Radical e a família dela, enquanto encaram a vida moderna. A nova sequência da aclamada série traz personagens conhecidos e novos. Entre os rostos novos estão Maya e KG, que encaram não comente a dificuldade de serem alunos novos, mas também têm dois pais, algo inédito em Smithville.





Glee:

Glee é uma deliciosa comédia musical sobre um grupo de jovens ambiciosos e talentosos, que sonham em ser grandes estrelas, mas lutam com a vida no mundo real. Juntos eles vão aprender a importância da amizade, do amor e da aceitação.