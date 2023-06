Mês do Orgulho LGBTQ+: Conheça as histórias de "Vozes da Marvel: Orgulho” #1

Conheça quais personagens e artistas estarão na publicação especial que chega ao Brasil este ano.

Em junho de 2022, a obra “Marvel’s Voices: Pride #1” ganha mais uma edição para apresentar a diversidade e o amor em todas as formas. A data não foi escolhida ao acaso: junho é o Mês Internacional do Orgulho LGBTQ+. E, este ano, chega ao Brasil a edição #1 (2021) da publicação.

A obra antológica vem não somente para celebrar, mas também para homenagear e dar visibilidade à comunidade por meio de doze histórias especiais. Veja a seguir um pouco mais sobre cada uma delas:









Vozes da Marvel: Orgulho – A história de Prodígio e Velocidade







Kieron Gillen escreve mais uma vez a história de Prodigy (Prodígio) e Speed (Velocidade), dois Jovens Vingadores, com a arte assinada por Jen Hickman. Gillen conta que quando foi convidado para participar da edição, não demorou para que o argumento da trama lhe ocorresse em sua mente.

“Quando a editora Sarah Brunstad me pediu para escrever uma história, essa pequena história de fatia de vida e fatia de pizza explodiu na minha cabeça. Fazer algo pessoal e íntimo como isso, em um livro como este , é uma grande honra", diz Kieron Gillen.







Vozes da Marvel: Orgulho – A história de Karma





Escrita por Vita Ayala e com a arte de Joanna Step, a personagem Karma também aparece em “Vozes da Marvel: Orgulho”. Na publicação, ela protagoniza uma sensível trama em que pode encontrar um amor em potencial.

“Poder participar desta edição é uma benção. E escrever uma história centrada no Karma é tão emocionante! Ela merece os holofotes e o amor!", diz Vita Ayala.







Vozes da Marvel: Orgulho – A história do Homem de Gelo





O autor Anthony Oliveira não esconde o quanto o mutante Bobby Drake/Iceman (Homem de Gelo) é especial para ele. Ele se junta a Javier Garrón para dar vida a mais uma história sensível sobre afetividade.

"Quando ele [Homem de Gelo] tentou se assumir para seus amigos e não conseguiu, quando sua vida em casa era difícil e fechada, quando ele cobriu seu mundo de neve em vez de confrontar o que estava errado... Eu sempre me senti como Bobby e que estávamos buscando nosso caminho juntos. Eu queria honrar essa história, e esses personagens, que fizeram uma criança queer solitária como eu, se sentisse menos sozinha", diz Anthony Oliveira.







Vozes da Marvel: Orgulho – A história de Daken e a estreia de Somnus





Idealizado por Steven Orlando, e pelo argentino Luciano Vecchia, o personagem Somnus fez sua estreia em “Vozes da Marvel: Orgulho” #1 (2021). O super-herói surge acompanhado de Daken, conhecido mutante dos quadrinhos da Marvel, em uma trama sobre amor e aceitação.

“Esta é essa história, uma reverência ao passado e um olhar para o futuro. Um reconhecimento grato de quão longe chegamos como comunidade, bem como o fato que temos mais trabalho a fazer. Com Daken e Somnus ao nosso lado, vamos explorar uma história que celebra nossos avanços e enfrenta os desafios que estão por vir", diz Steve Orlando.







Vozes da Marvel: Orgulho – A história de Mística e Sina





Tini Howard e Samantha Dodge dão vida e cor a um dos mais importantes casais LGBTQ+ do cânone da Marvel Comics. Mystique (Mística) e Destiny (Sina) amadureceram seu relacionamento juntamente com seu público. E por ocasião do 40º aniversário de Irene Adler/Sina, o amor entre as duas é um dos destaques da edição.

"[A editora] Sarah Brunstad e eu trabalhamos juntas várias vezes no passado, e estamos sempre aproveitando a chance de destacar e escrever sobre personagens queer — especialmente mulheres complicadas e as mulheres que elas amam”, diz Tini Howard.







Vozes da Marvel: Orgulho – A história de Gata Negra e Jessie Drake





A personagem Black Cat (Gata Negra) já é conhecida do público das histórias do Aranhaverso. E agora, sob o olhar de Leah Williams e arte de Jan Bazaldua, ela protagoniza outra importante história, ao lado de Jessie Drake, uma das primeiras personagens abertamente trans da Marvel.

“Foi um projeto tão divertido para contribuir, e é uma honra apresentar aos leitores a mais nova super estrela de Krakoa, reintroduzindo um importante legado da Marvel: Jessie Drake!”, diz Leah Williams.







Vozes da Marvel: Orgulho - A história de Nico Minoru e Karolina Dean





As duas personagens estão juntas novamente — após seu icônico beijo na edição #12 de ‘Fugitivos’. Em uma doce história escrita por Mariko Tamaki e ilustrada por Kris Anka, Nico Minoru e Karolina Dean também ganham destaque em “Vozes da Marvel: Orgulho”.







Vozes da Marvel: Orgulho - A história de Anole





Anole, o mutante reptiliano também participa da antologia através do olhar de Terry Blas e Paulina Ganucheau. Em um belo enredo, é possível acompanhar um pouco mais da busca do personagem pela sua autoconfiança.

"Eu me sinto muito honrado em contribuir com uma história, especialmente uma sobre Anole, um personagem que luta com sua autoconfiança física, mas que é lembrado de quão bom ele é por Jonas Graymalkin. Eu queria contar uma história sobre a importância de ter amigos gays, e como eles podem te levantar, te entender e te apoiar." — Terry Blas.







Vozes da Marvel: Orgulho - A história de Estrela Polar





Dentro do cânone de importantes personagens LGBTQ+ da Marvel Comics, um dos que mais se destaca sem dúvidas é NorthStar (Estrela Polar). Afinal, ele é o primeiro super-herói abertamente gay da Marvel e o primeiro a protagonizar um casamento entre pessoas do mesmo gênero.

Esta antologia traz justamente sua mais importante história, escrita e ilustrada por JJ Kirby e publicada originalmente em 1983.







Vozes da Marvel: Orgulho - A história de Eleketra e Dra. Charlene McGowan





A autora Lilah Sturges se uniu a Derek Charm para trazer um marco importante para o especial de Orgulho da Marvel: uma história trans que fosse feliz. Parece simples, mas para Sturges, é algo extremamente significativo.

“Eu queria fazer uma história que tivesse um personagem trans em seu coração, e dizer um pouco sobre ser trans, mas eu queria que fosse boa, divertida e boba e não algo sério ou esmagador. O que vemos sobre pessoas trans na mídia pode ser negativo e perturbador, mesmo quando vem de um bom lugar, então foi uma emoção para mim fornecer uma história trans feliz para o primeiro especial do Orgulho LGBT da Marvel.” — Lilah Sturges.







Vozes da Marvel: Orgulho – A história de Titânia e Mulher-Hulk





A surpreendente relação entre Titania (Titânia) e She-Hulk (Mulher-Hulk) também terá destaque na publicação, com roteiro de Crystal Frasier e arte de Jethro Morales.

"Mulher-Hulk significou muito para mim quando eu era pequena, e coloquei muito da minha própria experiência de infância nas páginas dessa história. É uma honra genuína estar contando histórias para ajudar uma nova geração a se encontrar, amar quem eles são, e descobrir quem eles podem ser", diz Crystal Frasier.





Vozes da Marvel: Orgulho – A história de Wiccano e Hulkling





Outros dois importantes personagens LGBTQIA+ da Marvel também ganham um espaço especial nesta antologia. A história de amor entre Wiccan (Wiccano) e Hulkling marca o retorno de seus criadores, o escritor Allan Heinberg e o artista Jim Cheung, à Marvel Comics!

"Quando Jim Cheung e eu começamos a trabalhar em Jovens Vingadores, em 2004, eu não poderia imaginar a existência de um especial Pride da Marvel Comics, muito menos que Wiccan e Hulkling fariam parte disso. Sou eternamente grato a Jim, Marcello Maiolo, Sarah Brunstad, Tom Brevoort e a todos da Marvel por nos convidarem de volta para celebrar o Orgulho com os Jovens Vingadores”, diz Allan Heinberg.