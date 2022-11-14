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Novidades Disney+

Meu Papai (ainda) é Noel: Quando estreia a série no Disney+

14 de novembro de 2022
14 de novembro de 2022

O Papai Noel está procurando substituto em nova produção, que estreia em novembro no serviço de streaming. Veja a data! 


Três filmes de Meu Papai é Noel conquistaram o público. Disponíveis no Disney+, as produções terão continuidade e ganham uma série derivada, Meu Papai (ainda) é Noel, que chega em novembro com episódios inéditos semanais no serviço de streaming.

Desta vez, Scott Calvin (Tim Allen) começa a refletir sobre o papel de pai e também de ser o Papai Noel. Será que a magia começará a falhar? Saiba quando descobrir a resposta para este enigma:


Meu Papai (ainda) é Noel


Quando estreia Meu Papai (ainda) é Noel no Disney+?

A série original Meu Papai (ainda) é Noel estreia no dia 16 de novembro com a estreia dos dois primeiros episódios no Disney+. Novos capítulos, sempre de dois em dois, chegam ao serviço de streaming todas as quartas-feiras.

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