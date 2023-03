Mila no Multiverso: por que Pierre está em todos os universos ao mesmo tempo?

Descubra a explicação para esse personagem ter uma habilidade que os outros não têm. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Primeira série brasileira de ficção-científica produzida pelo Disney+, Mila no Multiverso apresenta um personagem que chama a atenção por um motivo especial.

Pierre (Dani Flomin), garoto que é parte do novo grupo de amigos da protagonista Mila (Laura Luz), possui uma capacidade que os outros não têm.

Ele consegue estar em todos os universos diferentes ao mesmo tempo e manter uma só consciência - ou seja, ser a mesma pessoa em todos.

Esse fato é revelado ao final do primeiro episódio, quando Pierre derruba, sem querer, uma xícara de chá em Mila. Ele diz que lembra de ter feito o mesmo em outro universo, o 1S347.

Mas como isso é possível se a maioria dos personagens sequer sabe da existência de diferentes realidades e não têm ciência do que suas outras versões fazem?





O motivo de Pierre estar em todos os universos ao mesmo tempo





Logo no começo do segundo episódio, Pierre é confrontado por Mila e revela o que aconteceu com ele para ter essa habilidade.

“Foi um acidente. Em outro universo, eu assisti a um acontecimento astronômico. Um ponto de conjunção entre todos os universos do multiverso. A consciência de todos os Pierres também entrou em conjunção. Aí eu virei um só. Vivendo em infinitos corpos, em infinitos universos. Tudo junto”, explica o personagem.

A característica peculiar de Pierre é útil para ajudar Mila, mas a série mostra que estar em todos os universos ao mesmo tempo causa sofrimento ao jovem.

“É o caos, eu já tenho que lidar com umas trocentas vidas. Para mim, é muito difícil viver”, diz.







Não perca Mila no Multiverso no Disney+





Todos os episódios da série que acompanha a aventura de Mila e seus amigos para salvar o multiverso dos vilões conhecidos como Operadores estão disponíveis no Disney+.

Além de Laura Luz e Dani Flomin, o elenco conta ainda com Malu Mader, Yuki Sugimoto, João Victor, Rafaela Mandelli, Felipe Montanari, entre outros.

Mila no Multiverso reforça o compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de relevância local inteiramente desenvolvido na América Latina, em parceria com produtoras da região e talentos reconhecidos.