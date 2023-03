Mila no Multiverso: série do Disney+ aposta na amizade e na diversidade em trama que é pura ação

Conheça mais sobre os amigos de Mila e descubra como a diversidade do grupo é importante para a ação da trama. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A nova série original brasileira do Disney+, Mila no Multiverso, já está com todos seus oito episódios disponíveis para assistir, na íntegra, no Disney+. Essa história imperdível apresenta um mix de ficção-científica, viagens interdimensionais e relacionamentos familiares.

Mila no Multiverso conta a trajetória de uma talentosa garota, Mila (papel de Laura Luz), que descobre a existência de outros universos paralelos e a capacidade de viajar entre eles. Em busca de sua mãe, Elis, interpretada por Malu Mader, ela terá que contar com a ajuda de seus amigos se quiser ir até o fim dessa aventura.

A obra é a primeira série de ficção-científica nacional produzida pelo Disney+ e coloca no centro da história diferentes tipos de personagens, mostrando que diversidade e inclusão enriquecem a vida das pessoas, seja em qual universo for.



Se você já começou a assistir a Mila no Multiverso, siga acompanhando os episódios para conhecer melhor essa diversidade de personagens ricos e interessantes que vivenciam uma história cheia de aventuras interdimensionais.

Saiba um pouco mais sobre alguns deles, a seguir:









Conheça Vinícius e sua naturalidade com sua própria identidade





“É muito incrível participar da série, porque estamos contando histórias importantes para que diversas pessoas se vejam na tela”, disse o ator João Victor, que interpreta o personagem Vinícius na série. O personagem é um jovem gay que desafia padrões de gênero na forma como se veste.

Segundo João, a história mostra como Vinícius consegue ser ele mesmo quando colocado em um ambiente sem preconceitos e amarras. “Quando ele está no universo do Instituto, por exemplo, ele se sente acolhido por ser quem realmente é e sabe se expressar de forma livre. É isso que eu quero para todos LGBTQIA+”, afirma ele.

O ator também explica que seu personagem não se resume a isso. “Ele é muito inteligente e sensível, adora se expressar pelas roupas que usa e está disposto a fazer de tudo para salvar o Instituto quando vê que ele corre perigo. Ele é muito leal”, diz João.









Juliana e a representatividade de pessoas amarelas





Outra grande amiga de Mila que a ajudará em sua empreitada de encontrar a mãe que sumiu, é Juliana – interpretada por Yuki Sugimoto. A garota tem uma personalidade expansiva e animada, sempre pronta para fazer o que for preciso para ajudar os outros.

“Ela é muito impulsiva e isso pode colocá-la em risco algumas vezes, mas também faz com que ela tenha essa dose de coragem necessária para a Mila e os outros do grupo”, conta Yuki.

A atriz também sente orgulho do papel por trazer uma representação de personagem asiático fora dos estereótipos. “A série não seguiu os clichês, a Juliana é complexa, animada, cheia de energia, ela é uma representação muito real de pessoa amarela. Eu me sinto honrada de estar trazendo ela a vida”, conta ela.









Mila mostra a importância da empatia







A protagonista Laura Luz conta que os amigos de Mila são diferentes dela justamente para mostrar como a diversidade nas amizades é muito positiva para ampliar a compreensão e o respeito ao diferente.

“A Mila é uma moça receptiva e empática. Ela quer entender os outros sempre que possível. Acho que o grupo de amigos dela reflete bem isso”, explica ela.

Segundo Laura, é importante para ela interpretar alguém tão especial como Mila. “Ter heroínas como ela no audiovisual é algo que eu sempre quis ver e espero que inspire muita gente a ser mais como a Mila: curiosa e de mente aberta”, afirma.









Pierre e sua mente incansável





Outro grande amigo da protagonista é Pierre, interpretado por Dani Flomin. O personagem presenciou, aos 13 anos de idade, um evento cósmico raríssimo que fez com que sua consciência fosse fragmentada.

Dessa forma, a consciência do garoto habita todos os universos do Multiverso ao mesmo tempo. Assim, sua cabeça funciona de maneira extremamente confusa, com uma profusão de pensamentos e experiências vindas de realidades diferentes e de maneira simultânea.

“O Pierre é alguém que está constantemente ligado em tudo, eu acho que as pessoas vão se identificar muito com ele por isso”, conta Dani. “Hoje, estamos sempre conectados e fica difícil focar em uma coisa só. O Pierre vive isso de forma intensificada então podemos ver o lado bom e ruim disso”.

Segundo o ator, interpretar o personagem não foi difícil porque ele consegue entender bem essas sensações. “Eu também, às vezes, me sinto em dois lugares ao mesmo tempo”, disse Dani.

“Mas o Pierre vive isso em relação aos universos diferentes. Acho que uma coisa que me ajudou na interpretação dele foi sempre me lembrar dos contextos de cada um dos multiversos para assim compreender como é a forma de se pensar de cada lugar”, revelou o ator.









Assista a Mila no Multiverso no Disney+





O elenco da série original brasileira do Disney+ conta ainda com Duda Oliveira, Rafaela Mandelli, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra e Jader Januário.