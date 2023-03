A estreia de Backyard Sessions chega ao Disney+ e é parte do lançamento do oitavo álbum de Miley Cyrus. Saiba mais!





O especial Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) chega em breve ao Disney+! A ideia é celebrar o lançamento do oitavo álbum de Miley Cyrus, "Endless Summer Vacation”.

Neste evento musical imperdível, Miley Cyrus sobe ao palco para apresentar seus novos hits, incluindo o sucesso "Flowers" e uma apresentação especial com o cantor e compositor Rufus Wainwright.

Além de uma grandiosa performance, o especial traz entrevistas exclusivas na famosa casa de Los Angeles onde a cantora e atriz filmou o videoclipe de seu mais recente sucesso – “Flowers”.

Prepare-se para cantar e dançar com o lançamento do trailer de Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions).







Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) | Teaser Oficial | Disney+



Quando Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) estreia no Disney+





Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) estreia no Disney+ no dia 10 de março – mesma data do lançamento do álbum da artista.

Miley também atua como produtora executiva deste especial, abrindo as portas para o público de todo o mundo e dando uma visão exclusiva de seu novo álbum e da artista que é hoje.





A que horas estreia Miley Cyrus - Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)?



O especial de Miley Cyrus pode ser visto na sexta-feira, 10 de março, no Disney+, a partir das 15h no Brasil (horário de Brasília).





O que são as Backyard Session?





As Backyard Sessions são uma série de eventos musicais que Miley Cyrus iniciou, em 2012, para seus fãs. Os espectadores ficaram rapidamente impressionados com a experiência de ver a artista e sua banda se apresentarem em um ambiente íntimo, ao ar livre.

Dessa forma, as Backyard Sessions rapidamente se tornaram produções de referência para artistas e público em geral.

Então, não perca, dia 10 de março, Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Backyard Sessions), exclusivamente no Disney+.