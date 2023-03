Moana – Um Mar de Aventuras: quem faz as vozes dos personagens 

Conheça o elenco que empresta a voz – em inglês e em português — para esta divertida animação do Disney+.





Em 2016, o público embarcou em uma jornada incrível ao lado de Moana Waialiki em Moana: Um Mar de Aventuras, – disponível no Disney+. No longa de animação, a jovem é filha do chefe de uma tribo na Oceania.

Descendente de uma linhagem de navegadores, ela parte para mar aberto em busca de seus ancestrais. E, ao seu lado, o semideus Maui a ajuda a enfrentar criaturas marinhas enquanto descobrem histórias do mundo aquático.

Quem faz as vozes em inglês de Moana: Um Mar de Aventuras

Na versão original em inglês do filme, quem empresta sua voz para a jovem Moana é a atriz Auli’i Cravalho. Já Maui tem a voz de Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock.

Rachel House é a Avó Tala, Temuera Morrison é o Chefe Tui, Jemaine Clement dubla o personagem Tamatoa e a cantora e atriz Nicole Scherzinger empresta sua voz para Sina.

Quem são os dubladores em português de Moana: Um Mar de Aventuras

A versão brasileira de Moana: Um Mar de Aventuras traz a atriz e cantora do grupo Now United, Any Gabrielly, como a voz de Moana. E o semideus Maui tem a voz de Saulo Vasconcellos.

Já o Chefe Tui é dublado por Saulo Javan, enquanto Rejani Humphreys empresta a voz para a Avó Tala, Mariana Elisabetsky para a personagem Sina e Roberto Garcia é Tamatoa.

Não deixe de acompanhar essa fantástica viagem pela cultura maori ao lado de Moana e Maui em Moana: um Mar de Aventuras, disponível no Disney+.