Moana vai ganhar filme live-action, anuncia Dwayne Johnson

O ator que emprestou a sua voz ao semideus Maui na animação Moana: Um Mar de Aventuras anunciou a novidade em um vídeo e deixou os fãs animados.



O ator Dwayne Johnson, conhecido popularmente como “The Rock”, anunciou a produção de um filme live-action baseado na animação de sucesso Moana: Um Mar de Aventuras (2016).

Em um vídeo recentemente divulgado no qual fala direto do Havaí, o ator (que emprestou a sua voz ao semideus Maui na animação da Disney) afirmou que o novo longa-metragem irá inspirar crianças, adolescentes e adultos com histórias das ilhas do Pacífico.

"Aloha a todos, direto do belo Havaí. Estamos na ilha de O'ahu, onde passei grande parte da minha infância. Como sabem, o Havaí significa tanto para a minha família e para mim, e as tradições da nossa 'ohana' [família] ou 'aiga', como dizemos na Samoa, foram moldadas por essas ilhas incríveis", explicou ele ao anunciar a produção do filme.







Live-Action 'Moana' | Anúncio



"As ilhas do Pacífico e as suas culturas inspiraram uma história muito especial, uma história que todos conhecem bem. E essa história é… Moana! É verdade, estamos muito entusiasmados e felizes por anunciar que uma versão live-action reimaginando Moana está em desenvolvimento", disse Johnson.

Ele acrescenta: "Como muitos de vocês talvez não saibam, encontramos inspiração para Maui na mana [uma espécie de poder divino da tradição havaiana] e no meu falecido avô, o lendário Peter Maivia [que foi um lutador de wrestling nascido na Samoa Americana]”.





Tudo o que se sabe sobre o filme live-action de Moana





O novo filme de Moana irá celebrar a cultura, comunidades e tradições das ilhas do Pacífico por meio dos olhos de uma jovem ansiosa para trilhar o seu próprio caminho.

Na animação de 2016, a viagem de autodescoberta de Moana e a sua reflexão sobre as vidas dos seus antepassados conquistou corações em todo o mundo, assim como a sua amizade com Maui.

O longa-metragem live-action é produzido por Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia e Beau Flynn por meio das produtoras Seven Bucks Productions e Flynn Picture Co.

Os produtores executivos incluem Auli'i Cravalho, que dublou Moana na versão em inglês da animação, e Scott Sheldon. Jared Bush (roteirista da animação) e Dana Ledoux Miller também estarão envolvidos no projeto.

Moana agora junta-se a uma série de personagens clássicos e amados pelo público que ganharam uma versão live-action pela Disney: A Bela e a Fera (2017), Aladdin (2019) e, em breve, A Pequena Sereia (2023).

Enquanto o novo filme de Moana não chega, aproveite para ver e rever a animação no Disney+!