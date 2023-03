Um teaser de 30 segundos revelou outras novidades sobre a história de um dos heróis mais obscuros do Universo Marvel. Saiba quando suas aventuras chegam ao streaming do Disney+

O último Super Bowl trouxe a oportunidade de ver o segundo trailer de Moon Knight - Cavaleiro da Lua. O novo teaser da série que pertence ao universo da Marvel e é exclusivo do Disney+ apresenta mais informações sobre o herói interpretado por Oscar Isaac.





De que trata Moon Knight - Cavaleiro da Lua

Steven Grant, um cordial funcionário de uma loja de presentes, tem um transtorno de identidade dissociativa, uma condição psicológica que descobre após ter déjà-vus de vidas passadas. A partir desse momento, começa a se manifestar nele uma personalidade paralela, chamada de Marc Spector.

Após receber a bênção de um poderoso deus egípcio, Steven e Marc devem aprender a conviver com suas diferentes contradições internas, enquanto enfrentam novos inimigos que põem à prova seus poderes.

Quando estreia Moon Knight - Cavaleiro da Lua no Disney+



A nova ficção conta com seis episódios e é protagonizada por Isaac (Moon Knight - Cavaleiro da Lua), Ethan Hawke (o vilão Arthur Harrow) e May Calamawy. O lançamento no streaming da Disney+ será no próximo dia 30 de março.

A direção foi feita por Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorhead, e o roteiro, por Jeremy Slater.