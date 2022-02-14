Cancel
NOVIDADES MARVEL

Novo trailer de Moon Knight - Cavaleiro da Lua é apresentado no Super Bowl: saiba mais sobre a próxima série da Marvel

14 de fevereiro de 2022
14 de fevereiro de 2022

Um teaser de 30 segundos revelou outras novidades sobre a história de um dos heróis mais obscuros do Universo Marvel. Saiba quando suas aventuras chegam ao streaming do Disney+ 


O último Super Bowl trouxe a oportunidade de ver o segundo trailer de Moon Knight - Cavaleiro da Lua. O novo teaser da série que pertence ao universo da Marvel e é exclusivo do Disney+ apresenta mais informações sobre o herói interpretado por Oscar Isaac.


De que trata Moon Knight - Cavaleiro da Lua


Steven Grant, um cordial funcionário de uma loja de presentes, tem um transtorno de identidade dissociativa, uma condição psicológica que descobre após ter déjà-vus de vidas passadas. A partir desse momento, começa a se manifestar nele uma personalidade paralela, chamada de Marc Spector.

Após receber a bênção de um poderoso deus egípcio, Steven e Marc devem aprender a conviver com suas diferentes contradições internas, enquanto enfrentam novos inimigos que põem à prova seus poderes. 

Moon Knight

Quando estreia Moon Knight - Cavaleiro da Lua no Disney+


A nova ficção conta com seis episódios e é protagonizada por Isaac (Moon Knight - Cavaleiro da Lua), Ethan Hawke (o vilão Arthur Harrow) e May Calamawy. O lançamento no streaming da Disney+ será no próximo dia 30 de março.

A direção foi feita por Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorhead, e o roteiro, por Jeremy Slater.

Quer receber todas as novidades de Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set