NOVIDADES MARVEL Motoqueiro Fantasma: quem está no elenco do filme baseado no personagem da Marvel

O filme mostra Johnny Blaze se transformando no Motoqueiro Fantasma graças a um pacto que fez para tentar salvar o seu pai.

Se tem uma coisa que coloca medo em qualquer um é cruzar o caminho do Motoqueiro Fantasma, famoso personagem da Marvel cujo filme de 2007 acaba de chegar ao Disney+. Na história, o jovem Johnny Blaze descobre que o pai está enfrentando um câncer e pode morrer a qualquer momento. Na esperança de salvá-lo, faz um pacto com o demônio Mefisto. O acordo não sai como planejado e o pai do protagonista acaba morrendo em um acidente, mas Mefisto considera o contrato como cumprido e volta anos depois para cobrar a dívida de Johnny. Ele quer que Johnny use os seus poderes de Motoqueiro Fantasma (concedidos pelo próprio Mefisto) para encontrar e derrotar o inimigo conhecido como Coração Negro, uma missão que não será nada fácil. Quem é quem em Motoqueiro Fantasma Nicolas Cage interpreta Johnny Blaze/Motoqueiro Fantasma na fase adulta, ao passo que Matt Long interpreta a versão jovem do personagem.

interpreta na fase adulta, ao passo que interpreta a versão jovem do personagem. Eva Mendes é a jornalista Roxanne Simpson , que conhece Johnny desde a juventude e vive um romance com ele.

é a jornalista , que conhece desde a juventude e vive um romance com ele. Peter Fonda dá vida a Mefisto , o demônio que faz o pacto com Johnny e volta para cobrar a sua parte do acordo.

dá vida a , o demônio que faz o pacto com e volta para cobrar a sua parte do acordo. Wes Bentley é o intérprete do Coração Negro , o filho de Mefisto que se tornou inimigo do próprio pai e enfrenta o Motoqueiro Fantasma .

é o intérprete do , o filho de que se tornou inimigo do próprio pai e enfrenta o . Sam Elliot dá vida a Carter Slade , personagem que ajuda o Motoqueiro Fantasma a enfrentar o Coração Negro .

dá vida a , personagem que ajuda o a enfrentar o . Brett Cullen é Barton Blaze, o pai que Johnny tenta salvar da morte. Veja Motoqueiro Fantasma no Disney+

Não deixe de ver o Motoqueiro Fantasma enfrentando inimigos poderosos em mais esse filme adaptado dos quadrinhos da Marvel que chegou ao Disney+!