Motoqueiro Fantasma: quem está no elenco do filme baseado no personagem da Marvel

O filme mostra Johnny Blaze se transformando no Motoqueiro Fantasma graças a um pacto que fez para tentar salvar o seu pai.
Se tem uma coisa que coloca medo em qualquer um é cruzar o caminho do Motoqueiro Fantasma, famoso personagem da Marvel cujo filme de 2007 acaba de chegar ao Disney+.
Na história, o jovem Johnny Blaze descobre que o pai está enfrentando um câncer e pode morrer a qualquer momento. Na esperança de salvá-lo, faz um pacto com o demônio Mefisto.
O acordo não sai como planejado e o pai do protagonista acaba morrendo em um acidente, mas Mefisto considera o contrato como cumprido e volta anos depois para cobrar a dívida de Johnny.
Ele quer que Johnny use os seus poderes de Motoqueiro Fantasma (concedidos pelo próprio Mefisto) para encontrar e derrotar o inimigo conhecido como Coração Negro, uma missão que não será nada fácil.
Quem é quem em Motoqueiro Fantasma
- Nicolas Cage interpreta Johnny Blaze/Motoqueiro Fantasma na fase adulta, ao passo que Matt Long interpreta a versão jovem do personagem.
- Eva Mendes é a jornalista Roxanne Simpson, que conhece Johnny desde a juventude e vive um romance com ele.
- Peter Fonda dá vida a Mefisto, o demônio que faz o pacto com Johnny e volta para cobrar a sua parte do acordo.
- Wes Bentley é o intérprete do Coração Negro, o filho de Mefisto que se tornou inimigo do próprio pai e enfrenta o Motoqueiro Fantasma.
- Sam Elliot dá vida a Carter Slade, personagem que ajuda o Motoqueiro Fantasma a enfrentar o Coração Negro.
- Brett Cullen é Barton Blaze, o pai que Johnny tenta salvar da morte.
Veja Motoqueiro Fantasma no Disney+
Não deixe de ver o Motoqueiro Fantasma enfrentando inimigos poderosos em mais esse filme adaptado dos quadrinhos da Marvel que chegou ao Disney+!