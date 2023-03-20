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MPower: conheça as histórias não-contadas de mulheres incríveis da Marvel

20 de março de 2023
20 de março de 2023

Conheça mais dessas personagens marcantes, as atrizes que as interpretaram e a equipe feminina por trás das câmeras de alguns dos maiores sucessos do Universo Cinematográfico Marvel. 


As mulheres da Marvel merecem ser celebradas hoje e sempre. E é isso que MPower, série especial da Marvel Studios que estreou no último Dia Internacional da Mulher, exclusivamente no Disney+

A produção homenageia não apenas as personagens dos quadrinhos ou do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Ela também destaca as atrizes, produtoras, diretoras e todas que trabalham neste universo.

Conheça mais sobre esse documentário a seguir:


MPower mostra o poder das mulheres na frente e por trás das câmeras


Carol Danvers, Wanda Maximoff, Gamora, as Dora Milaje e as mulheres de Wakanda. Todas elas têm histórias únicas para contar. Do surgimento nos quadrinhos ao seu desenvolvimento no UCM, MPower traz relatos de importantes nomes ligados a este universo. 

Mesclando entrevistas, imagens de bastidores e animações incríveis, as jornadas destas personagens são apresentadas ao público, assim como o impacto que elas – e as mulheres por trás desse sucesso – causam em fãs ao redor do mundo inteiro.

A produção está dividida em quatro episódios. O primeiro traz a história das mulheres de Wakanda


Okoye e Rainha Ramonda


Nele, Angela Bassett, Danai Gurira, Lupita Nyong’o e Florence Kasumba falam da experiência que tiveram com suas personagens Rainha Ramonda, Okoye, Nakia e Ayo, respectivamente. 

Além disso, outras mulheres que trabalharam nos bastidores da produção também relatam como foi fazer essa adaptação dos quadrinhos para as telas.

O segundo episódio mostra como foi o processo de transportar a Capitã Marvel para os cinemas. Elenco e equipe também falam sobre o impacto que a personagem causa em Maria Rambeau e Kamala Khan.


Wanda Maximoff e Agatha Harkness


Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Agatha Harkness (Kathryn Hahn) e Darcy Lewis (Kat Dennings) são celebradas no terceiro episódio, que apresenta importantes histórias da equipe criativa por trás de Wandavision.

Por fim, o quarto episódio mostra a evolução de Gamora (Zoë Saldaña) e sua jornada de assassina a importante membro dos Guardiões da Galáxia. Saldaña, inclusive, também é uma das produtoras executivas de MPower.


MPower


Assista a MPower no Disney+


Inspiração, emoção e poder são apenas alguns dos sentimentos que MPower traz para o público. Não deixe de assistir a esta importante série e empodere-se também. MPower está disponível exclusivamente no Disney+

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