Ms. Marvel chega ao Disney+ para se tornar sua nova série favorita

A nova heroína da Marvel Studios mostra o que é sair da zona de conforto.

Se você é fã da Marvel, já viu todos os filmes dos Vingadores e não perde nenhum detalhe sobre seus heróis favoritos, a série ideal para você chegou recentemente ao Disney+. A plataforma dá as boas-vindas a Ms. Marvel, a nova heroína do Universo Cinematográfico Marvel que é tão fã dos Vingadores quanto você.







Ms. Marvel: sobre o que é a série





Desde 8 de junho, os fãs do MCU estão conhecendo Kamala Khan, a adolescente destinada a se tornar Ms. Marvel. Vinda de uma família muçulmana e com bastante estresse da sua escola do ensino médio, Kamala admira os super-heróis mais poderosos da Terra, especialmente a Capitã Marvel. Após uma série de acontecimentos incomuns, ela encontrará uma oportunidade incomparável de ajudar sua comunidade e proteger aqueles que mais precisam de várias ameaças.

Embora nos quadrinhos Kamala obtenha seus poderes de forma diferente, na nova série live-action sua origem estará muito ligada a outros super-heróis e tecnologias do universo que os fãs conhecem muito bem. Mas nem tudo na vida de Kamala Khan será sobre bater em vilões e salvar inocentes, ela terá a difícil tarefa de equilibrar os seus estudos, o seu trabalho e a sua vida amorosa, que também terá muitas novidades.







Ms. Marvel: quem é a atriz principal





Iman Vellani, de 19 anos, está preparada para assumir o lugar da Ms. Marvel, uma personagem que certamente deixará a sua marca no Universo Cinematográfico Marvel enquanto se prepara para partilhar aventuras com a sua heroína favorita no próximo filme dos Estúdios Marvel, The Marvels. A atriz paquistanesa-canadense já provou ser fã dos Vingadores na vida real, o que a preparou melhor do que qualquer coreógrafo para o papel.

Ms. Marvel é a sétima série live-action do Universo Cinematográfico Marvel e continuará a explorar cantos nunca antes vistos deste mundo cheio de heróis, vilões, artefatos cósmicos, deuses, dimensões paralelas e muito mais. Graças a uma protagonista ambiciosa e rebelde, também podemos esperar uma trilha sonora correspondente e momentos únicos que darão continuidade com perfeição ao legado que Tony Stark iniciou.

Disney+ é o Lar da Marvel, o lugar ideal para os fãs apreciarem os seus filmes e séries preferidas do UCM, prontos para assistir a qualquer hora e em qualquer lugar. Ms. Marvel continuará expandindo a Fase 4 desse enorme universo para aqueles que já viram Loki e Cavaleiro da Lua e estão ansiosos pela chegada do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura no final deste mês.