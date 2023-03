Ms. Marvel: confira o trailer e o pôster da nova série da Marvel

Série sobre nova super-heroína da Marvel ganha trailer e data de estreia.





O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) vai ganhar, em breve, mais uma produção. Trata-se de Ms. Marvel, a série que trará as aventuras da mais nova super-heroína a chegar no Disney+.

Confira abaixo o primeiro trailer e outras informações sobre esta novidade dos Estúdios Marvel.

A história de Ms. Marvel

No trailer, lançado nesta terça-feira (15/03), conhecemos a história de Kamala Khan, uma adolescente de ascendência muçulmana que vive na cidade de Nova Jersey.

Como qualquer adolescente, ela precisa equilibrar os desafios da idade, dos estudos no colégio, com a convivência em família, além das características próprias de sua cultura. Escritora de fanfictions e fã de histórias de super-heróis, Kamala Khan se sente “meio invisível” tanto em casa, quanto na escola.

Em meio a tudo isso, ela ainda precisa aprender a lidar com algo mais: super-poderes! Afinal, a vida sempre fica melhor com super-poderes, certo?

Qual é o elenco de Ms. Marvel



A série será protagonizada por Iman Vellani. É ela quem dará vida a Kamala Khan, também conhecida como Ms. Marvel. O elenco conta ainda com Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Os episódios são dirigidos por Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali são os produtores executivos. A série é uma co-produção executiva de Sana Amanat e Trevor Waterson; e Bisha K. Ali é a roteirista principal.







Ms. Marvel | Trailer Oficial Legendado | Disney+



Os episódios da nova super-heroína do UCM serão disponibilizados com exclusividade no Disney+, a partir do dia 8 de junho.