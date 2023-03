Ms. Marvel: conheça cada um dos personagens da série

Saiba quem são os principais personagens de Ms. Marvel, a nova série da Marvel Studios que você pode assistir exclusivamente no Disney+.



Ms. Marvel, a nova série original da Marvel Studios, já está disponível com exclusividade no Disney+. A nova produção apresenta Kamala Khan, a adolescente de 16 anos que protagoniza a história, lida com seus problemas da vida real ao mesmo tempo que tenta se equilibrar no mundo das fanfics que cria e dos super-heróis de quem é super fã.



Quem viu o 1º episódio certamente ficou querendo saber mais sobre Kamala, seus amigos e família. A seguir, saiba mais sobre os principais personagens de Ms. Marvel.







Kamala Khan em Ms. Marvel





Kamala Khan (Iman Vellani) é uma jovem muçulmana-americana que cresceu em Jersey City (no estado de New Jersey, Estados Unidos). Fã do mundo geek e escritora de fanfics, Kamala não esconde seu fanatismo pelos Vingadores.

Mas a adolescente sente no seu dia a dia, que não se encaixa muito nem em sua família e nem no ambiente da escola. Mas tudo muda quando ela acaba ganhando superpoderes como os super-heróis dos quadrinhos que ela tanto admira.







Os melhores amigos de Kamala Khan em Ms. Marvel: Bruno e Nakia





Os dois melhores amigos de Kamala desde a infância são Bruno (Matt Lintz) e Nakia (Yasmeen Fletcher). O trio de amigos é muito unido e fiel entre si, mesmo depois que a protagonista descobre seus superpoderes e passa a enfrentar novos desafios como Ms. Marvel.

Bruno, Nakia e Kamala têm muitas coisas em comum, os três compartilham a paixão pelos Vingadores, se divertem e se apoiam com boas conversas entre eles para encarar o dia a dia. A amizade dos personagens é forte e se baseia muito no universo adolescente de descobertas e desafios.







A família de Kamala Khan em Ms. Marvel: Yusuf, Muneeba e Aamir





A família de Kamala Khan tem uma forte influência da cultura muçulmana. A família é composta por Yusuf (Mihan Kapur) é o pai da jovem e se destaca como um homem amoroso, carinhoso e compassivo que adora sua filha e sempre a encoraja a seguir seus sonhos.

Já a mãe de Kamala, Muneeba (Zenobia Shroff), é mais rígida e tem fortes raízes na cultura e tradições do Paquistão, o país onde nasceu. Às vezes, ela se torna muito crítica e tem várias discussões com a filha sobre suas decisões.

O irmão de Kamala é Aamir (Saagar Shaikh), que está sempre presente nos momentos difíceis da vida da jovem Kamala. Ele tem um papel de pacificador entre seus pais e sua irmã quando há discussões. Com o tempo, ele começa a se dedicar mais a sua noiva Taisha e ao casamento que está a caminho.