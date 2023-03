Ms. Marvel: Kamala Khan conhece os Adagas Vermelhas e viaja no tempo em Karachi

No episódio 4 de Ms. Marvel, a protagonista visita sua avó e descobre mais sobre seus ancestrais. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Os fãs de Ms. Marvel já podem aproveitar o episódio 4 da série no Disney+. No final do capítulo anterior, a protagonista Kamala Khan (Iman Vellani) teve uma visão em flashback em que um trem com destino a Karachi se aproximava a toda velocidade.

Pouco depois, a adolescente recebeu um telefonema de sua avó, Sana (Samina Ahmed), que falou sobre essa mesma visão e insistiu para que ela que vá visitá-la. E a jovem vai. A seguir, veja as descobertas e batalhas que Kamala enfrenta durante sua estadia em Karachi, uma das cidades mais populosas do Paquistão.





Ms. Marvel: Kamala Khan conhece sua bisavó Aisha através das pinturas e memórias de Sana





Na casa da avó, em Karachi, Kamala entra em uma sala cheia de antiguidades, onde há recortes de jornais com notícias sobre a Partição da Índia e o desaparecimento de duas mulheres. Além disso, há quadros pendurados e, ao centro, uma pintura com flores vermelhas se destaca. “Perdemos muito na Partição. Achei que a única maneira de guardar o que perdemos era criando eu mesma um local de recordações”, diz Sana à neta.

Em seguida, ela mostra a única foto que seu pai tinha com ela quando criança, e também um retrato pintado de Aisha (Mehwish Hayat), bisavó de Kamala. A jovem tira o bracelete da mochila e mostra para a avó perguntando porque ela havia enviado o item. As duas debatem sobre ser ou não um djinn e tudo o que estaria em jogo por conta disso.

Sana diz que na última vez que o bracelete foi usado, sua vida foi salva. Então, ela conta à neta o que houve na noite em que se perdeu durante a Partição da Índia. E explica que era como se um feixe de estrelas a tivesse guiado de volta a seu pai naquele trem, o mesmo trem das visões dela e de Kamala. Ela conclui que o bracelete está tentando dizer algo a elas, e que a resposta está em Karachi.







Ms. Marvel: Kamala Khan encontra novos aliados nos Adaga Vermelha





Depois de se separar de seus primos durante uma caminhada pela cidade, Kamala chega à estação de trem de Karachi. Lá, ela vê a entrada de um antigo setor da estação e se depara com um mural dedicado ao Homem-Formiga. Enquanto observa o painel, a jovem quase é atingida por um punhal lançado por um misterioso rapaz, que afirma ter “sentido o Noor” em Kamala.

Os dois então entram em combate. Ele pergunta se ela era membro dos Clandestinos e como ela conseguiu o bracelete de Aisha. Mas antes que qualquer resposta seja dada, os dois acabam tendo que fugir rapidamente do local. Em seguida, o rapaz leva Kamala a um esconderijo, onde lhe apresenta os Adagas Vermelhas e à Waleed (Farhan Akhtar).







Ms. Marvel: Kamala Khan descobre as verdadeiras intenções dos Clandestinos





Waleed explica à Kamala que o Adagas Vermelhas é um grupo que protege as pessoas de ameaças ocultas. E diz que os Clandestinos não são como os djinn que a jovem ouviu em seus contos infantis. E que até Thor teria sido considerado um djinn se tivesse caído no Himalaia. Kamala então pergunta o que os djinn são e o que ela é.

Waleed lhe explica sobre como a casa de Aisha está conectada ao mundo que eles vivem, sobre o Véu de Noor e mostra à Kamala um mapa onde é possível ver como os dois mundos coexistem. Ele então conta que os Clandestinos podem utilizar o bracelete para rasgar o Véu e destruir o mundo, e que por isso ela deve mantê-lo seguro. Kamala mostra sua pulseira à Waleed, que consegue ler uma das inscrições: "O que você procura, procura você".







Ms. Marvel: Os Clandestinos escapam da prisão e Kareem finalmente se apresenta a Kamala Khan





Na prisão de segurança máxima do Departamento de Controle de Danos, os Clandestinos atacam os seguranças e conseguem escapar. Najma (Nimra Bucha) decide deixar Kamran (Rish Shah) em paz por tê-la traído.

Paralelamente, Kamala conversa com sua avó sobre as dificuldades que encontra para entender quem ela é. Depois de receber uma mensagem do jovem misterioso que ela conheceu anteriormente, Sana diz a ela para aproveitar sua juventude.

Kamala sai com o tal jovem e descobre que seus amigos o chamam de Kimo. Ela pergunta se seu nome significa "carne moída", e ele esclarece que este é seu apelido, e que seu nome é Kareem (Aramis Knight).







Ms. Marvel: Kamala Khan literalmente viaja de volta no tempo em Karachi





No esconderijo dos Adagas Vermelhas, Waleed explica à Kamala que sua genética é o porquê dela conseguir usar seus superpoderes. E entrega a ela uma roupa azul, dizendo que pode até não ser uma armadura sofisticada, mas que cada fio da trama daquele traje está impregnado de História.

Kamala veste a roupa e o mostra a Kareem, mas o encontro é interrompido por uma invasão dos Clandestinos. Os Adagas Vermelhas, juntamente com a jovem, conseguem escapar do local, mas continuam sendo perseguidos pelas ruas de Karachi. Waleed ataca um dos capangas de Najma, mas acaba morto por ela.

Presos em um beco sem saída, Kamala e Kareem lutam contra o grupo. Mas tudo muda quando Najma tenta usar sua adaga no bracelete mágico, o que faz com que um portal mágico se abra e Kamala caia nele. Kamala recupera a consciência e se levanta no meio dos trilhos, e em seguida percebe que está no passado, onde uma multidão está se reunindo para pegar o trem em Karachi.







O melhor da Marvel Studios em um só lugar: Ms. Marvel e muito mais espera por você na Disney +

Siga a história de Kamala Khan e todos os seus super-heróis favoritos da Marvel Studios no Disney+. Toda quarta-feira um novo episódio de Ms. Marvel é adicionado ao serviço de streaming. E fique por dentro de todas as novidades e curiosidades desta e de outras produções no site da Disney Brasil.