Ms. Marvel: Kamala Khan conhece os djinn e descobre sua conexão com a dimensão Noor

Ms. Marvel, a mais recente série produzida pela Marvel Studios, acaba de lançar o episódio 3. Depois de nos apresentar a vida da protagonista, Kamala Khan, seus desafios após descobrir incríveis superpoderes, a produção mostra novos aliados e inimigos que, em ambos os casos, querem ter o bracelete mágico.

Ms. Marvel: uma viagem ao passado conta as origens do bracelete de Kamala Khan





O episódio começa com um flashback que nos coloca na Índia, em 1942. Lá, um grupo de pessoas se encontra em uma caverna, onde eles descobrem um bracelete no braço de um cadáver. Nesse momento, aparece Aisha, bisavó de Kamala, que avisa que há duas pulseiras daquele tipo, embora no momento só possam usar uma.

Diante do iminente colapso da caverna, todos decidem fugir do local rapidamente. Aisha (Mehwish Hayat) e Najma (Nimra Bucha) são deixadas sozinhas dentro da caverna. E então Aisha coloca o bracelete em seu braço e começa a sentir os superpoderes. Mas as duas seguem caminhos diferentes quando decidem escapar antes da caverna desabar.







Ms. Marvel: Kamala Khan conhece os djinn e a dimensão Noor





No presente, Najma termina de contar a história de Aisha para Kamala. Na casa dela e de seu filho, Kamran, também estão as outras pessoas que estavam na caverna. Eles contam que a bisavó de Kamala veio de outra dimensão, assim como todos eles. "Não escolhemos estar aqui, fomos exilados", diz Najma.

A conversa segue entre Najma e Kamala, que a agradece por salvar sua vida. "Foi justo salvarmos a família de Aisha, não sabíamos que ela tinha uma neta até você colocar o bracelete e sentir a presença de Noor", conta Najma.

Kamala não entende e pergunta se Noor significa “luz” e Najma explica que há Noor dentro deles e é o que atrasa o envelhecimento. Mas que o grupo não consegue atingir o potencial de Noor nesta dimensão. Só Kamala, que é desta dimensão em que todos estão agora.

“E o Kamran? Ele também não nasceu aqui, certo?”, questiona o adolescente. Najma fala que o bracelete ajuda ela a desbloquear o Noor. E que talvez isso aconteça em algum momento com Kamran. “Não sei, sinto que muitas coisas ruins acontecem por causa do bracelete. Quase deixei uma criança cair de um prédio, fui perseguida por drones e duvido que algo de bom possa vir disso”, diz Kamala.

“O bracelete e as visões trouxeram você até mim e ao grupo ao qual você pertence. Outras pessoas te veem como uma menina fantasiada, mas eu sei que você herdou a grandeza de sua bisavó”, diz Najma. A mulher segue explicando que Aisha queria levar todos para “casa”. E que agora Kamala deve terminar o que ela começou.

“E onde fica essa casa? Como você os chama? O que somos?”, questiona Kamala, cheia de dúvidas. “Em nossa dimensão, a dimensão Noor, nos chamam de Clandestinos. Quanto ao que somos, fomos chamados de ajnabi, majnoon, os Ocultos... A lista é longa. Mas o nome mais comum é djinn.”







Ms. Marvel: investigação na mesquita e Nakia como membro do Conselho





A Agente Seever, do Departamento de Controle de Danos, invade a mesquita para tentar encontrar a pessoa fantasiada que salvou a criança. Ele ordena seus agentes a vasculhar todos os espaços da mesquita.

Mas são interrompidos por Nakia. “Sem nossa permissão, eles não vão ver nada. Ele não tem autoridade legal”, interrompe Nakia. Ela se apresenta como futura membro do Conselho e explica que de acordo com o Código Penal, um policial não pode entrar em um espaço privado sem um mandado assinado.

“Por favor, volte com um mandado assinado”, pede Abdullah – principal autoridade da mesquita, enquanto os agentes deixam o local sem obter nenhuma informação sobre o paradeiro da jovem com superpoderes.

Na casa de Kamala, Nakia dá a boa notícia à amiga de que finalmente se tornou membro do Conselho da Mesquita.







Ms. Marvel: Bruno investiga viagens interdimensionais para ajudar Kamala Khan





Depois de prometer a Kamala que investigaria como as viagens interdimensionais são realizadas, Bruno começa a pesquisar documentos antigos. No entanto, eles são escritos em urdu e é nessa situação que Yusuf, pai de Kamala, se torna um aliado ao ajudá-lo a interpretá-los.

“Djinn teve muitos nomes ao longo do tempo. Alguns os chamam de gênios e outros de demônios. Existe uma lenda de um grupo de djinns escondidos, exilados de seu mundo e forçados a viver, para sempre, presos no nosso. Eles se movem pelas sombras em busca da chave que os ajudará a voltar para casa”, diz o trecho que Yusuf conseguiu ler.

Bruno explica para Kamala que é possível viajar interdimensionalmente, mas que é preciso obter a energia do sol. E que todas essas teorias têm uma margem de erro, e avisa sobre o risco da missão de Kamala para ajudar o grupo de djinn.

"Se você mandá-los para casa, algo pode explodir", resume Bruno. Kamala se anima com a ideia: “Acho que ganhei o bracelete por um motivo. Obviamente, eu não posso ser uma super-heroína. Talvez seja algo que eu tenha que fazer de bom”, reflete Kamala.







Ms. Marvel: o casamento de Aamir Khan e Tyesha Hillman





Aamir e Tyesha se casam em uma cerimônia na mesquita liderada pelo Sheikh Abdullah. Mais tarde, todos participam de uma animada festa onde cada membro da família executa uma dança típica na frente dos noivos. Há também a apresentação da banda “Brown Jovi”, uma banda cover em homenagem ao Bon Jovi – grupo mais famoso de New Jersey.

Ao mesmo tempo, Najma verifica o celular de Kamran em casa e descobre as mensagens que ele trocou com Kamala. Ela questiona o filho por não ter contado o que conversou com a jovem, mas ele se justifica: "Eu ia te contar, ele só precisa de um tempo". No entanto, sua mãe diz a ela que eles não têm mais tempo.







Ms. Marvel: Kamala Khan confronta os djinn e escapa dos agentes





Assim que Bruno e Kamala estão prestes a dançar uma música lenta na festa de casamento, Kamran interrompe e pede para a jovem falar. Ele avisa que ela e a família estão em perigo. E garante: "Quando minha mãe quer alguma coisa, nada fica no caminho dela".

Ms. Marvel então é atacada e luta com Najma na cozinha e no salão principal da festa. “Aquele bracelete foi feito para algo mais importante que você. Não seja tão egoísta, Kamala", avisa Najma antes do confronto.

Sem saída, Kamala pergunta a Najma por que ela está fazendo isso com ela se tinha dito que iria protegê-la. “Por que eu vou proteger aqueles que me traíram?”, ela diz antes de pegar a pulseira e ativar um flashback onde um trem é visto se aproximando a toda velocidade em que diz Karachi.

Imediatamente depois, os agentes do Controle de Danos invadem o local da festa e capturam Najma, Kamran e seus capangas. Bruno e Kamala conseguem escapar do local, mas Nakia descobre que sua amiga tem superpoderes.





Ms. Marvel: Kamala Khan e um convite para Karachi





Sã e salva em seu quarto, Kamala recebe uma videochamada surpresa de sua avó, Sana, que lhe diz que precisa ir para Karachi. “Você viu o trem?” ele pergunta. "Como você sabe disso?" Ela pergunta em desânimo. "Porque eu também vi", explica sua avó e insiste: "É por isso que você tem que vir para Karachi".







