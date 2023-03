Ms. Marvel: Kamala Khan enfrenta o Véu e salva sua família

Kamala Khan enfrenta uma perigosa abertura mágica enquanto aprende mais sobre sua linhagem familiar no episódio 5 de Ms. Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O episódio 5 de Ms. Marvel já está disponível no Disney+ para os fãs de Kamala Khan (Iman Vellani) seguirem suas aventuras em Karachi, em Jersey City e no perigoso Véu — uma abertura mágica que separa a Dimensão Noor.

1) Ms. Marvel: A comovente história de amor de Aisha e Hasan





Depois de um flashback sobre tudo o que se viveu na Índia durante os anos 1940, Aisha (Mehwish Hayat), bisavó de Kamala, se refugia numa pequena cidade. Lá, conhece Hasan (Fawad Khan), um dos moradores que protesta contra os britânicos e apoia a atitude pacifista de Mahatma Gandhi de não pegar em armas — embora lute para que a cidade não seja invadida.

Sem ter onde se abrigar, Aisha dorme no campo de Hasan. Embora no início desconfie dele, os dois rapidamente se aproximam e começam uma história de amor, que culminará no nascimento de Sana (Samina Ahmed).

A felicidade de Aisha, no entanto, dura pouco. Ela é finalmente encontrada por Najma (Nimra Bucha), que lhe dá menos de um dia para recuperar a pulseira. Seu objetivo é cruzar o Véu.

Aisha havia escondido a pulseira junto a Sana. No dia seguinte, ela rapidamente faz as malas e sai correndo com Hasan e a filha para a estação ferroviária de Karachi. No local, ela se separa de sua família para que eles não corram perigo. Então, Najma a ataca "por ter lhe virado as costas".







2) Ms. Marvel: Kamala viaja no tempo para resgatar sua avó Sana





Gravemente ferida, Aisha usa o que resta de sua força para usar seus poderes mágicos. Isso faz com que Kamala viaje de volta no tempo para ajudar a salvar a pequena Sana de cair nas mãos de Najma.

Antes de morrer, a bisavó da jovem pede que Kamala coloque Sana no trem e proteja a pulseira. E deixa para trás a única fotografia de família que tinha nas mãos.

Pouco depois, Kamala encontra Sana e, com seus círculos mágicos — que se transformam em flashes de luz — ajuda a menina a voltar para os braços de Hasan, seu pai.







3) Ms. Marvel: Kamala Khan enfrenta o Véu e faz Najma relembrar o que importa





Depois de salvar Sana, a magia do bracelete transporta a jovem de volta ao presente, onde ela e Kareem (Aramis Knight) lutavam contra os Clandestinos. Quando todos recuperam a consciência, percebem que uma fenda mágica foi gerada. "O Véu está aberto", diz Najma.

O Véu começa a tremer de forma instável. Um dos membros do Clandestinos tenta atravessá-lo, mas é instantaneamente pulverizado. Nessa situação, Kamala e Kareem unem forças para tentar resgatar pessoas que estavam no local e que corriam perigo caso tivessem contato com aquela manifestação mágica.

Najma discute com Kamala e a jovem consegue convencê-la a mudar de ideia sobre o Véu. Para isso, lembra à djinn que, nesta dimensão, ela tem o filho, Kamran (Rish Shah). Najma, então, decide se sacrificar para fechar a abertura.







4) Ms. Marvel: Kamala Khan define sua identidade como super-heroína





Najma e o Véu desaparecem, e todos ficam seguros. Mas Kamala e Kareem são descobertos por Muneeba (Zenobia Shroff) e Sana. Assim, mãe e avó descobrem a verdade sobre a jovem.

"Nossa família é mágica", diz Sana. Kamala emociona a avó ao lhe dar a foto de Aisha. Na imagem, o casal estava junto com a pequena Sana no campo de rosas.

Kareem dá seu lenço de Adaga Vermelha para Kamala e garante que Waleed (Farhan Akhtar) ficaria orgulhoso dela. Já Muneeba encontra o pingente de sua filha quebrado, no chão. Curiosamente, ele agora tem o formato do raio que identifica a super-heroína.







5) Ms. Marvel: Kamran herda os superpoderes de sua mãe





De volta a Jersey City, Kamran escapa da prisão de segurança máxima onde os Clandestinos estavam detidos pelo Departamento de Controle de Danos. Ele pede ajuda a Bruno (Matt Lintz) para se esconder.

Enquanto os dois tentam fazer as pazes, um drone do Controle de Danos encontra Kamran e está prestes a atacá-lo. Mas o jovem surpreende ao destruí-lo com um soco mágico, habilidade muito parecida com a de Kamala Khan. Acontece que, antes de morrer frente ao Véu, Najma transferiu seus superpoderes para o filho.







