Ms. Marvel: quem é Kamran, o jovem que aparece no episódio 2 da série

Saiba mais sobre o jovem que chama a atenção de Kamala Khan com seu carisma e beleza no episódio 2 de Ms. Marvel. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

No episódio 2 de Ms. Marvel, novos personagens são apresentados, entre aliados e inimigos, na vida de Kamala Khan (Iman Vellani). Enquanto a jovem treina para dominar os super poderes, despertados durante a VingaCon no episódio 1, parece que a possibilidade de um amor também bate à sua porta.

E ele responde pelo nome de Kamran (Rish Shah), um jovem que se conecta logo de cara com a protagonista. Saiba mais sobre ele, uma das estrelas desta série original da Marvel Studios, que você pode assistir exclusivamente no Disney+:







Como Kamran conhece Kamala Khan em Ms. Marvel?





Já nos primeiros minutos do segundo episódio, o público é apresentado a Kamran. Depois de obter seus super poderes, Kamala entra na escola com ótima autoestima. Acidentalmente, ela esbarra em um novo aluno, que a deixa maravilhada com sua beleza. Os dois não trocam muitas palavras, mas a cena mostra que um vínculo já começa desde então.

No refeitório da escola, Zoe (Laurel Marsden) convida Kamran para a festa que está organizando em sua casa. E Kamala não hesita em chamar seus melhores amigos, Bruno (Matt Lintz) e Nakia (Yasmeen Fletcher), para irem também ao evento.

Depois de mergulhar na piscina da casa de Zoe, Kamran se apresenta à Kamala — e seus amigos. A adolescente fica totalmente sem jeito e muito empolgada em conhecer o charmoso garoto. Mas a polícia chega de surpresa e eles precisam escapar rapidamente do local.

É nesse momento que Kamran oferece carona para a turma, e Kamala faz amizade com ele quase que de maneira instantânea – causando ciúmes em Bruno. Em um animado papo sobre filmes, atores e bandas, os dois percebem que têm gostos culturais semelhantes.

Ao chegarem na casa de Bruno, Kamran pega o celular de Kamala e anota seu número de telefone; também para dar a ela aulas de direção. No dia seguinte, Kamran e Kamala marcam um primeiro encontro com a desculpa de que ele lhe dará uma aula em seu carro para que ela esteja melhor preparada para o próximo teste.





O encontro de Kamran e Kamala Khan em Ms. Marvel





Após a aula de direção — em que Kamala mostra que ainda precisa melhorar muito na direção —, os dois têm um encontro divertido em uma lanchonete e percebem que têm bastante em comum.

Kamala descobre em Kamran alguém com quem pode se relacionar graças ao humor e à cultura muçulmana que compartilham. Agora resta saber: será que os dois vão se aproximar ainda mais e ficar juntos?







O que acontece com Kamran no final do episódio 2 de Ms. Marvel?





No finalzinho deste episódio, Kamran aparece novamente para ajudar Kamala a escapar da Agente Deever (Alysia Reiner). Ele também traz com ele uma surpresa inesperada para Ms. Marvel.

Para saber como a história de Kamala Khan e Kamran continua em Ms. Marvel, lembre-se que toda quarta-feira um novo capítulo da série é adicionado ao Disney+. Também não se esqueça de se manter informado sobre as últimas notícias da Marvel Studios no site oficial da Disney Brasil.