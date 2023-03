Ms. Marvel: série faz emocionante homenagem ao Homem de Ferro e à Viúva Negra 

Descubra como esses dois grandes super-heróis foram relembrados em Ms. Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

No primeiro episódio da nova série Ms. Marvel, Kamala Khan, a protagonista da trama, faz todo o possível para participar da VengaCon e finalmente consegue ir à grande feira sobre os Vingadores. O evento teve muitas surpresas e trouxe desafios que serão revelados nos próximos episódios da série original da Marvel Studios, que você pode conferir exclusivamente no Disney+.

Mas, antes de saber como continuam as aventuras da jovem, vale a pena relembrar a bela homenagem ao Homem de Ferro e à Viúva Negra que foi incluída em uma das cenas do episódio inicial.





Ms. Marvel: Por que o Homem de Ferro e a Viúva Negra foram homenageados na série?





Kamala e seu melhor amigo, Bruno, conseguiram ir juntos à VengaCon. Lá, a jovem participou de uma competição na qual foi escolhida a melhor cosplay da Capitã Marvel. Mas, antes de entrar no evento, Kamala parou com seu amigo diante de um pôster que tinha a imagem do Homem de Ferro (Robert Downey Jr.) e da Viúva Negra (Scarlett Johansson) junto com a seguinte frase: “Obrigado por seu sacrifício”.







Mas a que se deve esta homenagem? No filme Vingadores: Ultimato vimos perdas notáveis ​​que emocionaram os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Entre elas, a de Tony Stark (Homem de Ferro) e Natasha Romanoff (Viúva Negra).

Depois que ocorreu o famoso “estalo” de Thanos, o grupo de super-heróis empreendeu uma viagem no tempo para recuperar as Joias do Infinito e, assim, reverter o massacre que esse vilão havia causado em todo o Universo.

Natasha Romanoff (Viúva Negra) e Clint Barton (Gavião Arqueiro) embarcaram em uma missão para recuperar a Joia da Mente de Vormir, mas o plano não era tão simples quanto eles pensavam. Depois de conversar com o Caveira Vermelha, que era o guardião dessa joia, a dupla de Vingadores teve que decidir entre eles qual dos dois iria sacrificar a própria vida para obter a joia – condição imposta pelo vilão.

Nessa situação limite, Natasha decidiu se soltar para cair no vazio. Em uma das mortes mais emocionantes do UCM, a Viúva Negra se sacrificou para que Clint Barton finalmente tivesse a Joia da Mente em suas mãos.







Já no caso do Homem de Ferro, ele finalmente derrota Thanos e seu exército, mas paga um alto preço por isso. O super-herói não teve escolha a não ser transferir as Joias do Infinito para sua própria armadura a fim de derrotar o titã. O uso das tão poderosas gemas causou ferimentos graves que levaram à sua morte.

Essas duas grandes perdas emocionaram o público em 2019 e, por conta disso, o primeiro episódio de Ms. Marvel mostra Kamala Khan como uma fã apaixonada pelos Vingadores. Desta forma, a série faz esta bela homenagem aos dois super-heróis queridos da Marvel.







Ms. Marvel promete mais surpresas no Disney+

A cada quarta-feira um novo episódio inédito de Ms. Marvel é adicionado ao Disney+. A partir de agora, tudo muda para Kamala Khan (Iman Vellani), já que ela descobre que tem superpoderes que a levarão a viver aventuras surpreendentes (e perigosas).