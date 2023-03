Ms. Marvel: tudo o que você precisa saber antes da estreia

Não perca nenhuma novidade sobre Ms. Marvel, a nova super-heroína da Marvel Studios que estreia sua própria série em 8 de junho no Disney+.

Falta muito pouco para os fãs dos Estúdios Marvel descobrirem o incrível mundo de Kamala Khan (Ms. Marvel), a nova super-heroína que se junta ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em 8 de junho em uma nova série que poderá ser vista exclusivamente no Disney+.

Interpretada pela atriz Iman Vellani, a protagonista é uma jovem de 16 anos que mora em Jersey City (Nova Jersey, Estados Unidos). No seu dia a dia, a adolescente tenta encontrar um equilíbrio entre escola, amor e família, mas percebe que está um pouco perdida.

Sua relação com a UCM nasce com os quadrinhos, já que Kamala é uma grande fã de HQs. Descobertas inesperadas farão a jovem descobrir que ainda tem muito a aprender sobre si mesma. Veja tudo o que é preciso saber sobre a Ms. Marvel antes de sua estreia no Disney+.







O enredo de Ms. Marvel





Ms. Marvel apresenta Kamala Khan, uma adolescente muçulmana-americana que é uma jogadora ávida, boa aluna do ensino médio e uma escritora voraz de fanfics. Ela também é uma fã apaixonada de super-heróis, com uma imaginação criativa, especialmente quando se trata da sua personagem preferida: Capitã Marvel.

No entanto, Kamala sente que não se encaixa na escola, e às vezes nem em casa, até descobrir ter super-poderes como os heróis que ela sempre admirou.





Saiba mais sobre Kamala Khan como Ms. Marvel: Guia para fãs no Disney+





Para quem quer saber mais sobre essa produção, o especial Ms. Marvel: Guia para Fãs já está disponível no Disney+. É um breve documentário que oferece uma visão exclusiva sobre essa nova super-heroína. No especial é possível saber mais sobre sua origem nos quadrinhos até o desenvolvimento e a produção da série na Marvel Studios.

Além disso, o documentário inclui entrevistas com a equipe de produção e ainda uma entrevista exclusiva com a jovem estrela da série: Iman Vellani. Veja e se prepare para as emoções da nova produção!







O elenco de Miss Marvel





Além de Iman Vellani no papel-título, o elenco da série inclui Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh, Rish Shah, Fawad Khan, Laurel Marsden, Arian Moayed, Adaku Ononogbo, Alysia Reiner, Azhar Usman, Laith Nakli, Nimra Bucha e Travina Springer.

Os diretores da série são Adil El Arbi e Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid-Chinoy. Os produtores executivos são Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Adil & Bilall, Bisha K. Ali e Sana Amanat. Enquanto o roteiro principal fica a cargo de Bisha K. Ali.







A que horas a Miss Marvel estreia no Disney+?





O primeiro episódio de Ms. Marvel estreia esta quarta-feira, 8 de junho. A cada semana, sempre às quartas-feiras, será adicionado um novo episódio ao serviço de streaming.

Quanto ao horário, os novos episódios de Ms. Marvel estarão disponíveis no Disney+ a partir de 4h da manhã no Brasil (horário de Brasília).