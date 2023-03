Ms. Marvel: tudo o que você precisa saber antes de assistir ao episódio 2

Antes de ver como a história de Kamala Khan continua, relembre o que aconteceu durante o episódio 1. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!

Esta semana estreia o episódio 2 de Ms. Marvel. Mas antes, vale relembrar tudo o que aconteceu no primeiro capítulo para entender quem é a protagonista e como ela consegue seus superpoderes.

Kamala Khan (Iman Vellani) é uma jovem fã dos super-heróis do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que todos conhecem. A seguir, reveja tudo o que rolou na estreia de Ms. Marvel, disponível exclusivamente no Disney+:





Ms. Marvel: uma fã de Capitã Marvel





A série começa com um resumo, narrado por Kamala, da Batalha da Terra, em que os Vingadores enfrentaram Thanos e suas forças. Trata-se de um vídeo que ela está publicando em seu canal na internet, intitulado Bebê Preguiça Produções. Nele, a jovem destaca o papel de Capitã Marvel.

“Eu sei três coisas sobre a Capitã Marvel. Um, ela detonou a frota de Thanos como um anjo de fogo. Dois, ela deu um murro bem na cara do Thanos. E três, às vezes alguém aparece do nada e faz algo incrível”, diz a jovem sobre sua super-heroína preferida no vídeo.

Em seguida, Kamala diz que pretende participar da VingaCon — uma convenção de fãs dos Vingadores — vestida como sua super-heroína favorita. Afinal, dentre todas as atividades do evento, haverá um concurso de cosplay para escolher a melhor versão da Capitã Marvel.







Ms. Marvel: Kamala Khan e seu plano para participar da VingaCon





Acompanhando a rotina de Kamala, não é difícil notar que a jovem de 16 anos é bastante atrapalhada em seu dia a dia. Principalmente porque sua mente fantasiosa a prejudica, com suas distrações.

Após ser reprovada no exame de direção – o qual seus pais tanto insistiram para que fizesse – e receber conselhos do diretor da escola para pensar em seu futuro na universidade, ela percebe o que anda acontecendo no entorno não colabora para que ela vá à VingaCon .

De todo modo, com seu espírito rebelde, ela começa a pensar em planos para alcançar esse objetivo. Tanto que pede ao melhor amigo, Bruno (Matt Lintz), que ele siga dando os toques finais à roupa que a protagonista quer usar para participar do evento.







Ms. Marvel: Kamala Khan foge rumo à VingaCon





Muneeba (Zenobia Schroff), a mãe da adolescente, diz que para Kamala ir à convenção terá que ser sob duas condições: estar acompanhada pelo pai e ficar por lá durante apenas duas horas. E usar a roupa do Incrível Hulk que ela fez para a filha. Mas a jovem rejeita a ideia, e acaba proibida de ir ao evento.

Kamala, então, bola um novo plano para escapar de casa sem ser descoberta. Para isso, a adolescente utiliza o Zuzu, um assistente virtual criado por Bruno, a fim de distrair os pais durante o tempo em que permanece ausente.

Após ouvir o plano da amiga, Bruno lembra que é preciso adicionar algum toque pessoal a seu traje. Antes de fugir de casa, ela faz uma visita ao sótão para encontrar um acessório e completar seu cosplay de Capitã Marvel.

Dentro de uma caixa de antiguidades da família, descartada por sua mãe, a jovem encontra uma pulseira antiga, pertencente à sua avó, a qual ela escolhe usar no evento.







Ms. Marvel: Na VingaCon, a pulseira surpreende Kamala Khan com superpoderes





Depois de vários contratempos — incluindo perder a própria bicicleta —, Kamala e Bruno chegam à VingaCon.

Depois de um pequeno passeio pelo local – que está repleto de referências aos personagens da Marvel Studios – Kamala vai ao banheiro para se preparar para a competição de cosplay. Porém, esquece as luvas de fóton que seu amigo havia criado para ela.

Prestes a subir no palco, a jovem se dá conta de seu esquecimento, mas Bruno diz que ela deve ir em frente como está. Nesse instante, ela consegue abrir a pulseira que trazia e a coloca no braço, sem esperar pelos superpoderes que aparecem.







Ms. Marvel: Kamala Khan usa suas novas habilidades na VingaCon





Em suas primeiras tentativas de dominar o poder do bracelete, Kamala lança um raio de energia na cabeça de um boneco gigante do Homem-Formiga, que cai e causa um verdadeiro caos na convenção.

Nesse momento, ela também usa seus superpoderes para salvar Zoe (Laurel Marsden), uma de suas colegas de escola, de uma perigosa queda após ser atingida por um Mjolnir — o famoso martelo de Thor — só que em formato gigante.

Kamala e Bruno fogem do local após o desastre causado por ela. Em casa, a adolescente é surpreendida por sua mãe, que está muito decepcionada com o comportamento da filha.





Ms. Marvel: uma cena pós-créditos antecipa o que virá na série





Na cena pós-crédito do episódio 1 de Ms. Marvel, a Agente Deever (Alysia Reiner) é apresentada. Ela está assistindo ao vídeo do que aconteceu na VingaCon e, depois, mostra a filmagem ao agente que é seu parceiro de trabalho.

Os dois concluem que precisam encontrar a menina das imagens e questioná-la para descobrir de onde vêm seus incríveis superpoderes.

Gostou do que rolou no primeiro episódio? Então confira, semanalmente, sempre às quartas-feiras, um novo capítulo de Ms. Marvel, que acaba de estrear no Disney+. Não perca nenhuma novidade da nova série da Marvel Studios no site oficial da Disney Brasil.