Ms. Marvel: tudo o que você precisa saber antes de assistir ao episódio 4

Kamala Khan descobre mais sobre a origem do bracelete mágico e a conexão com seus ancestrais em no 3º episódio de Ms. Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

No episódio 3 de Ms. Marvel importantes informações sobre os antepassados de Kamala Khan são reveladas, esclarecendo um pouco mais sobre as origens dos superpoderes da adolescente. No entanto, o protagonista enfrenta novos inimigos que querem que a jovem use as novas habilidades para interesses próprios.

Ms. Marvel: a origem indiana do poderoso bracelete de Kamala Khan





Logo no início do episódio, um flashback leva a ação para a Índia de 1942. Lá, vemos Aisha (a bisavó de Kamala) junto de Najma (Nimra Bucha) e outros djinns em uma caverna onde está um templo antigo. Nos escombros, eles encontram o bracelete preso no pulso de um cadáver.

Antes que a caverna desabe, os djinn escapam rapidamente do local. Porém, antes de sair, Aisha coloca o bracelete, despertando os superpoderes. Ela conversa com Najma e decidem seguir caminhos diferentes para fugir da caverna.





Ms. Marvel: a conversa reveladora entre Kamala Khan e Najma sobre a dimensão Noor





Nos dias atuais, Najma termina de contar a história de Aisha para Kamala Khan. Na casa dela e de seu filho, Kamran, também estão as outras pessoas que estavam na caverna. Eles contam que a bisavó de Kamala veio de outra dimensão, assim como todos eles. "Não escolhemos estar aqui, fomos exilados", diz Najma.

Durante a conversa, Kamala agradece a Najma por salvar sua vida. "Não sabíamos que Aisha tinha uma neta até você colocar o bracelete e sentir a presença de Noor", conta Najma. Kamala não entende e pergunta o que Noor significa.

Najma explica que há Noor dentro deles e é o que atrasa o envelhecimento. Mas que o grupo não consegue atingir o potencial de Noor nesta dimensão. Só Kamala, que é desta dimensão em que todos estão agora. A mulher segue explicando para a jovem o bracelete e as visões que a levaram até ela e ao grupo ao qual pertence.

“Outras pessoas te veem como uma menina fantasiada, mas eu sei que você herdou a grandeza de sua bisavó”, diz Najma. A mulher segue contando que Aisha queria levar todos para “casa”. Mas agora é Kamala quem deve terminar o que ela começou.

Kamala então questiona onde é a casa deles, e o que eles e ela são. “Em nossa dimensão, a dimensão Noor, nos chamam de Clandestinos. Quanto ao que somos, fomos chamados de ajnabi,os Ocultos... A lista é longa. Mas o nome mais comum é djinn.”







Ms. Marvel: Nakia se torna membro do conselho da mesquita





Um dia depois da segunda aparição de Ms. Marvel em público, quando salvou uma criança na torre da mesquita, no 2º episódio, a Agente Seever, do Departamento de Controle de Danos, invade a mesquita para tentar encontrar a pessoa fantasiada que protagonizou o salvamento. Ele ordena seus agentes a vasculhar todos os espaços da mesquita.

Mas são interrompidos por Nakia, que afirma: “Sem nossa permissão, eles não vão ver nada. Ele não tem autoridade legal”. Ela se apresenta como futura membro do Conselho e explica que de acordo com o Código Penal, um policial não pode entrar em um espaço privado sem um mandado assinado.

“Por favor, volte com um mandado assinado”, pede Abdullah – principal autoridade da mesquita, enquanto os agentes deixam o local sem obter nenhuma informação sobre o paradeiro da jovem com superpoderes.

Mais tarde, na casa de Kamala, Nakia dá a boa notícia à amiga de que finalmente se tornou membro do Conselho da Mesquita.







Ms. Marvel: Bruno avisa Kamala Khan sobre o perigo das viagens interdimensionais





Bruno, até então o único amigo de Kamala que sabe sobre seus superpoderes, promete ajudá-la a aprender mais sobre viagens interdimensionais – já que ela está disposta a colaborar com Najma e os djinns a volta para a dimensão Noor. Ele encontra documentos que falam sobre o assunto, mas infelizmente estão escritos em urdu.

É quando Yusuf, pai de Kamala, chega na loja de conveniência onde Bruno trabalha. Ele vê o jovem tentando ler em urdu, e começa a traduzir partes do texto para ele. “Djinn teve muitos nomes ao longo do tempo. Alguns os chamam de gênios e outros de demônios. Existe uma lenda de um grupo de djinns escondidos, exilados de seu mundo e forçados a viver presos no nosso. Eles se movem pelas sombras em busca da chave que os ajudará a voltar para casa”, diz o trecho.

Bruno fala para Kamala que é possível viajar interdimensionalmente, mas que é preciso obter a energia do sol. E que todas essas teorias têm uma margem de erro, e avisa sobre o grande risco da missão de Kamala para ajudar o grupo de djinn.

Mas Kamala não se importa com os perigos e se anima com a missão, porque acredita que ganhou o bracelete por um motivo, que deve fazer o bem.







Ms. Marvel: Muneeba anima Kamala Khan e Najma questiona Kamran





Enquanto Kamala faz um curativo no joelho, que machucou durante o resgate do menino da mesquita, Muneeba entra no banheiro e vê a jovem um pouco chateada. “Você já sentiu que o mundo está contra você?”, pergunta para sua mãe. Muneeba, então, conta como foi difícil a ida para os Estados Unidos e como ela se sentiu sozinha, que foi uma montanha de desafios.

“Encontrei a mesquita, encontrei tia Ruby, Humaira e minha família que me ama. Kamala, lembre-se que você não deve enfrentar essa montanha sozinha”, aconselha a adolescente, que a abraça e se emociona com suas palavras.

No momento seguinte, Najma verifica o celular de Kamran em casa e descobre as mensagens que ele trocou com Kamala. Ela questiona o filho por não ter contado o que conversou com a jovem, mas ele se justifica: "Eu ia te contar, ele só precisa de um tempo". No entanto, sua mãe diz a ela que eles não têm mais tempo.







Ms. Marvel: Kamala Khan luta contra os djinns no casamento de seu irmão Aamir





Durante a animada festa de casamento de Aamir e Tyesha, em uma cerimônia na mesquita liderada pelo Sheikh Abdullah, Kamran aparece interrompendo uma dança entre Bruno e Kamala para alertá-la que ela e a família estão em perigo. E garante: "Quando minha mãe quer alguma coisa, nada fica no caminho dela".

Logo aparece no salão Najma e os demais djinns atacando Kamala, que corre para dar um jeito de tirar todos os convidados e sua família do local. Ela decide ligar o alarme de incêndio para evacuar todos. A adolescente, então, luta contra os djinns e foge para cozinha, onde segue o confronto. “Aquela pulseira foi feita para algo mais importante que você. Não seja tão egoísta, Kamala", afirma Najma.





Ms. Marvel: o flashback de um trem e o convite enigmático para visitar Karachi





Kamala pergunta a Najma por que ela está fazendo isso com ela se tinha dito que iria protegê-la. “Por que eu vou proteger aqueles que me traíram?”, ela diz antes de pegar o bracelete e ativar um flashback onde um trem é visto se aproximando a toda velocidade em que diz Karachi.

Logo depois, os agentes do Controle de Danos invadem o local da festa e capturam Najma, Kamran e os demais djinns. Bruno e Kamala conseguem escapar do lugar, mas Nakia está na saída e descobre que sua amiga tem superpoderes.

Já de volta à sua casa, Kamala recebe uma videochamada surpresa de sua avó, Sana, que lhe diz que precisa ir para Karachi. “Você viu o trem?” ele pergunta. "Como você sabe disso?" Ela pergunta com desânimo. "Porque eu também vi", explica sua avó e insiste: "É por isso que você tem que vir para Karachi".







