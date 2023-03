Ms. Marvel: uma jovem que sonha em ser como a Capitã Marvel e a pulseira que muda tudo

O 1º episódio de Ms. Marvel apresenta a história de Kamala Khan, uma adolescente que encontra várias surpresas em sua visita à primeira VingaCon. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O episódio 1 de Ms. Marvel, disponível exclusivamente no Disney+, apresenta a vida da jovem Kamala Khan, que mora com sua família em Jersey City (New Jersey). Mas sua mente, cheia de fantasias, leva a jovem a sonhar em ir muito além do que sua família planeja para seu futuro.

Ms. Marvel: uma fã da Capitã Marvel que sonha em participar da VingaCon





O episódio começa mostrando Kamala (Iman Vellani), uma jovem de 16 anos, editando alguns vídeos para o seu canal na internet, chamado Bebê Preguiça Produções. Ela começa a falar sobre a Batalha da Terra, onde os Vingadores enfrentam Thanos A jovem explica como a Capitã Marvel foi a “salvadora” daquela luta e por que ela a admira.

Ms. Marvel: Kamala enfrenta a realidade e percebe que não será fácil participar da VingaCon





Uma série de eventos levam a jovem a perceber que, além das fronteiras de seu mundo de fantasia, a vida não é tão fácil quanto parece, e que suas distrações podem lhe prejudicar.

A reprovação no teste de direção, o bullying que sofre de alguns colegas de escola, a pressão para pensar no seu futuro na universidade e os preparativos para o casamento do irmão são alguns dos problemas que impedem Kamala de fazer as coisas que realmente gosta.

Ms. Marvel: Kamala Khan discute com seus pais porque eles não a deixam participar da VingaCon





Em casa, e com o apoio de Bruno, Kamala decide confrontar os pais. Enquanto eles estão sentados no sofá assistindo TV, ela conta sobre VingaCon e como ela quer ir com seu amigo.

No entanto, sua mãe diz não, e a questiona sobre como ela vai se vestir e sobre o tipo de pessoas que vão para aquele evento. Kamala fica com raiva e se tranca em seu quarto. Seu irmão Amir (Saagar Shaikh) fala com ela e promete conversar com seus pais para fazê-los mudar de ideia.

Na manhã seguinte, Kamala experimenta a roupa da Capitã Marvel em seu quarto. Sua mãe entra e diz que, depois de conversar com seu irmão, eles decidiram deixá-la ir à VingaCon, mas com a condição de que ela fosse com o pai e por apenas duas horas.

Ms. Marvel: Kamala Khan planeja sua "fuga" e dá um toque pessoal para o traje da Capitã Marvel





Kamala bola um plano para participar da VingaCon sem que seus pais percebam. Para fazer isso, ela usará o Zuzu — um sistema multimídia que interliga câmeras de segurança, assistente de voz e outros itens digitais — de Bruno para mantê-los distraídos e "fugir" de sua casa.

Ms. Marvel: Uma pulseira muda a sorte de Kamala Khan na VingaCon





O grande dia chegou! Kamala executa sua ideia, mas nem tudo sai como o planejado. Depois de vários tropeços, incluindo perder a bicicleta, ela e Bruno finalmente chegam à VingaCon.

