Mulan completa 25 anos: celebre com os filmes da franquia

A corajosa guerreira Mulan construiu um legado único e tem um lugar especial no catálogo do Disney+.



A personagem Mulan continua conquistando o público 25 anos após o lançamento de seu primeiro filme de animação, Mulan, em 1998. E a guerreira ganhou novas e emocionantes histórias e criou uma franquia que permanece mais viva do que nunca no Disney+.

A guerreira Mulan teve sua criação inspirada em um poema milenar chinês do século 6, intitulado “A Balada de Hua Mulan”, que conta a história de uma garota que começa a se vestir como homem para poder se unir ao exército para poder ocupar que era de seu pai, já idoso.

Em 2023, 25 anos após a estreia de Mulan nos cinemas de todo o mundo, aproveite para relembrar todos títulos da franquia que você pode curtir na Disney+ e celebrar essa personagem essencial do universo Disney!









O início de tudo: a animação Mulan (1998)

O filme de animação dirigido porapresentou para o mundo, uma garota que decidiu embarcar em umapara impedir que seu pai fosse à guerra.

Acompanhada pelo divertido dragão Mushu e o grilo da sorte, Mulan enfrenta os terríveis invasores Hunos como nenhum outro homem fez antes para libertar seu povo.

Na versão original em inglês Ming-Na Wen é a voz da protagonista e Lea Salonga canta as músicas do filme. Além disso, a trilha sonora conta com músicas cantadas pela famosa cantora norte-americana Christina Aguilera.







A sequência da saga em Mulan II: A Lenda Continua (2005)



Depois do sucesso do primeiro filme, ateve sua continuação em um novo, também disponível no catálogo do Disney+.Em Mulan II: A Lenda Continua , a guerreira está pronta para(voz original de). Só que antes Mulan precisacom seu noivo e seu fiel companheiro de aventuras,

No filme, realizado por Darrell Rooney e Lynne Southerland, a dupla deve escoltar três princesas, Ting-Ting (Sandra Oh), Mei (Lucy Liu) e Su (Lauren Tom), para uma cidade distante.







A versão live-action da personagem em Mulan (2020)



Mais de 20 anos após a estreia original, a famosa história sobre afoi levada às telas em uma versão live-action protagonizada pela atrize dirigida por

O novo filme Mulan abraçou a tradição do mundo das artes marciais asiáticas para oferecer cenas de ação únicas e cheias de adrenalina. O elenco ainda conta com os atores Donnie Yen e Jet Li em um enredo emocionante.



A trilha sonora ganhou novas músicas e, ainda, a gravação de uma nova versão da música “Reflection”, pela própria cantora Christina Aguilera.



Celebre os 25 anos dessa personagem única e tão representativa curtindo os filmes protagonizados por Mulan no Disney+!