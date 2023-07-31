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NOVIDADES DISNEY+

Mulan completa 25 anos: celebre com os filmes da franquia

31 de julho de 2023
31 de julho de 2023

A corajosa guerreira Mulan construiu um legado único e tem um lugar especial no catálogo do Disney+.


A personagem Mulan continua conquistando o público 25 anos após o lançamento de seu primeiro filme de animação, Mulan, em 1998. E a guerreira ganhou novas e emocionantes histórias e criou uma franquia que permanece mais viva do que nunca no Disney+

A guerreira Mulan teve sua criação inspirada em um poema milenar chinês do século 6, intitulado “A Balada de Hua Mulan”, que conta a história de uma garota que começa a se vestir como homem para poder se unir ao exército para poder ocupar que era de seu pai, já idoso.

Em 2023, 25 anos após a estreia de Mulan nos cinemas de todo o mundo, aproveite para relembrar todos títulos da franquia que você pode curtir na Disney+ e celebrar essa personagem essencial do universo Disney!

Mulan


O início de tudo: a animação Mulan (1998)


O filme de animação dirigido por Tony Bancroft e Barry Cook apresentou para o mundo Mulan, uma garota que decidiu embarcar em uma aventura única para impedir que seu pai fosse à guerra. 

Acompanhada pelo divertido dragão Mushu e o grilo da sorte, Mulan enfrenta os terríveis invasores Hunos como nenhum outro homem fez antes para libertar seu povo

Na versão original em inglês Ming-Na Wen é a voz da protagonista e Lea Salonga canta as músicas do filme. Além disso, a trilha sonora conta com músicas cantadas pela famosa cantora norte-americana Christina Aguilera.

Mulan 2


A sequência da saga em Mulan II: A Lenda Continua (2005)


Depois do sucesso do primeiro filme, a história de Mulan teve sua continuação em um novo filme de animação, também disponível no catálogo do Disney+.

Em Mulan II: A Lenda Continua, a guerreira está pronta para se casar com Shang (voz original de B.D. Wong). Só que antes Mulan precisa embarcar em uma última aventura com seu noivo e seu fiel companheiro de aventuras, Mushu. 

No filme, realizado por Darrell Rooney e Lynne Southerland, a dupla deve escoltar três princesas, Ting-Ting (Sandra Oh), Mei (Lucy Liu) e Su (Lauren Tom), para uma cidade distante.

Mulan


A versão live-action da personagem em Mulan (2020)


Mais de 20 anos após a estreia original, a famosa história sobre a corajosa guerreira chinesa foi levada às telas em uma versão live-action protagonizada pela atriz Liu Yifei e dirigida por Niki Caro.

O novo filme Mulan abraçou a tradição do mundo das artes marciais asiáticas para oferecer cenas de ação únicas e cheias de adrenalina. O elenco ainda conta com os atores Donnie Yen e Jet Li em um enredo emocionante.

A trilha sonora ganhou novas músicas e, ainda, a gravação de uma nova versão da música “Reflection”, pela própria cantora Christina Aguilera.

Celebre os 25 anos dessa personagem única e tão representativa curtindo os filmes protagonizados por Mulan no Disney+!

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