Mulan completa 25 anos: celebre com os filmes da franquia

A corajosa guerreira Mulan construiu um legado único e tem um lugar especial no catálogo do Disney+.
A personagem Mulan continua conquistando o público 25 anos após o lançamento de seu primeiro filme de animação, Mulan, em 1998. E a guerreira ganhou novas e emocionantes histórias e criou uma franquia que permanece mais viva do que nunca no Disney+.
A guerreira Mulan teve sua criação inspirada em um poema milenar chinês do século 6, intitulado “A Balada de Hua Mulan”, que conta a história de uma garota que começa a se vestir como homem para poder se unir ao exército para poder ocupar que era de seu pai, já idoso.
Em 2023, 25 anos após a estreia de Mulan nos cinemas de todo o mundo, aproveite para relembrar todos títulos da franquia que você pode curtir na Disney+ e celebrar essa personagem essencial do universo Disney!
O início de tudo: a animação Mulan (1998)
O filme de animação dirigido por Tony Bancroft e Barry Cook apresentou para o mundo Mulan, uma garota que decidiu embarcar em uma aventura única para impedir que seu pai fosse à guerra.
Acompanhada pelo divertido dragão Mushu e o grilo da sorte, Mulan enfrenta os terríveis invasores Hunos como nenhum outro homem fez antes para libertar seu povo.
Na versão original em inglês Ming-Na Wen é a voz da protagonista e Lea Salonga canta as músicas do filme. Além disso, a trilha sonora conta com músicas cantadas pela famosa cantora norte-americana Christina Aguilera.
A sequência da saga em Mulan II: A Lenda Continua (2005)
Depois do sucesso do primeiro filme, a história de Mulan teve sua continuação em um novo filme de animação, também disponível no catálogo do Disney+.
Em Mulan II: A Lenda Continua, a guerreira está pronta para se casar com Shang (voz original de B.D. Wong). Só que antes Mulan precisa embarcar em uma última aventura com seu noivo e seu fiel companheiro de aventuras, Mushu.
No filme, realizado por Darrell Rooney e Lynne Southerland, a dupla deve escoltar três princesas, Ting-Ting (Sandra Oh), Mei (Lucy Liu) e Su (Lauren Tom), para uma cidade distante.
A versão live-action da personagem em Mulan (2020)
Mais de 20 anos após a estreia original, a famosa história sobre a corajosa guerreira chinesa foi levada às telas em uma versão live-action protagonizada pela atriz Liu Yifei e dirigida por Niki Caro.
O novo filme Mulan abraçou a tradição do mundo das artes marciais asiáticas para oferecer cenas de ação únicas e cheias de adrenalina. O elenco ainda conta com os atores Donnie Yen e Jet Li em um enredo emocionante.
A trilha sonora ganhou novas músicas e, ainda, a gravação de uma nova versão da música “Reflection”, pela própria cantora Christina Aguilera.
Celebre os 25 anos dessa personagem única e tão representativa curtindo os filmes protagonizados por Mulan no Disney+!