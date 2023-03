Mulher-Hulk – Defensora de Heróis: 8 easter eggs que você não reparou na série

Veja uma seleção de referências ao universo Marvel presentes nos episódios desta divertida produção. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é inteligente, divertida e ótima advogada. O fato de ela ser a Mulher-Hulk poderia até passar despercebido se Jen não tivesse sido contratada justamente por ser uma super-humana na produção da Marvel Studios disponível no Disney+.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis tem divertido o público a cada episódio, com surpresas, quebras da quarta parede e referências, muitas referências! A seguir, veja um easter egg de cada episódio da série e inspire-se a ver tudo de novo e procurar por outros!







As iniciais de Tony Stark no episódio 1 de Mulher-Hulk

Quando Jen está na cabana de Bruce (Mark Ruffalo), os dois sentam para beber. No balcão, é possível ver as iniciais “BB”, de Bruce Banner, “JW”, de Jen Walters e “TS”.

Como Bruce falou que construiu o lugar com a ajuda de Tony Stark, fica fácil entender que se trata exatamente das iniciais da mente por trás do Homem de Ferro.







Menções a Wolverine e Eternos no episódio 2 de Mulher-Hulk

Após perder seu emprego por ter virado a Mulher-Hulk, Jennifer está navegando na internet em busca do que fazer da vida. Neste momento, é possível ver duas manchetes na tela do computador da advogada.

Uma delas diz que "homem luta com garras de metal em briga de bar", em uma referência indireta a Wolverine. Vale lembrar que, recentemente, a volta do personagem foi confirmada em Deadpool 3.

E logo abaixo, há outra manchete dizendo "Por que há uma estátua gigante de um homem surgindo no oceano", fazendo alusão ao final do longa Eternos.







Discurso motivacional de Thor no episódio 3 de Mulher-Hulk

O episódio 3 da série da Marvel traz uma elfa asgardiana sendo julgada por se passar pela cantora Meghan Thee Stallion.

Na tentativa de se livrar das acusações, ela fala o mesmo que Thor (Chris Hemsworth) disse em Thor: Ragnarok: “Asgard não é um lugar, são suas pessoas”.

Mas o juiz diz que os discursos motivacionais de Thor não a liberarão do processo.







Wong assiste a This is Us no episódio 4 de Mulher-Hulk

A produção mostra um pouco mais de como é a vida de Wong (Benedict Wong) em Kamar-Taj. E acontece que ele gosta muito de ver seriados!

E um dos que ele acompanha é a história de Jack e Rebecca e toda a família Pearce em This is Us – que está disponível no Star+.







O capacete do Demolidor no episódio 5 de Mulher-Hulk

Este easter egg causou alvoroço entre os fãs, afinal, a aparição do Demolidor já era esperada desde que o personagem apareceu no trailer.

Enquanto Jen está feliz por encontrar um alfaiate especialista em trajes para super-heróis, é possível ver uma caixa de chapéu com um capacete amarelo, meio desgastado e com dois chifres. Assim é fácil saber quem também é cliente de Luke Jacobson (Griffin Matthews).







Uma auto-referência no episódio 6 de Mulher-Hulk

A história de Jennifer como Mulher-Hulk e como advogada evolui tanto a cada capítulo que o público ganha mais uma surpresa no episódio 6.

Na abertura do episódio, em vez dao tradicional logo da Mulher-Hulk, aparece “Apenas Jen” no nome da série. Isso é uma ótima antecipação do que virá: um episódio focado em Jennifer, e não na super-heroína verde.







O nome do retiro de Emil Blonsky no episódio 7 de Mulher-Hulk

Com ajuda de Jen, Emil Blonsky (Tim Roth) prova que consegue manter o controle sobre o monstro Abominação e ganha a liberdade condicional. Então, ele abre um retiro espiritual.

Há um cartaz atrás de Emil na sala de terapia com o nome do local: Abomaste, uma referência ao supervilão que um dia já foi parte da vida de Blonsky, mas que ele agora consegue controlar.







As referências à série antiga do Demolidor no episódio 8 de Mulher-Hulk

O momento que tantos esperavam chegou no episódio 8 da série: a aparição do Demolidor. E o que emocionou os fãs foi, ao fundo, tocar o tema da série Daredevil.

Outra referência à produção estrelada por Charlie Cox foi a famosa cena do corredor, local onde o super-herói enfrenta, sozinho e à meia-luz, um grupo de capangas.

Veja e reveja estes e muitos outros easter eggs em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, disponível exclusivamente no Disney+.