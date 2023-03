Mulher-Hulk – Defensora de Heróis: a que horas estreia o primeiro episódio no Disney+

Uma nova história da Marvel Studios vai encher seu streaming de emoção! Não perca a estreia de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Em breve, os fãs da Marvel vão poder acompanhar uma nova produção live-action do estúdio. A série Mulher-Hulk: Defensora de heróis estreia no dia 18 de agosto no Disney+ e promete muitas emoções e diversão.

A seguir, confira a que horas os episódios estreiam no serviço de streaming e mais detalhes sobre a produção:

A história de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Na obra do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Tatiana Maslany é Jennifer Walters, uma advogada na casa dos 30 anos, que sonha em crescer profissionalmente e é especializada em casos jurídicos de “super humanos”.

Acontece que ela é prima de ninguém menos do que Bruce Banner (Mark Ruffalo), o brilhante cientista que também é o super-herói conhecido como O Incrível Hulk.

Agora, Jennifer precisará conciliar a carreira de advogada com a gigante verde de dois metros de altura que também habita nela. O elenco da produção também inclui Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

A que horas estreiam os episódios de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

A produção original estreia dia 18 de agosto, com exclusividade no Disney+. O primeiro episódio será disponibilizado a partir das 4h (horário de Brasília).

Depois, a cada semana, um novo capítulo desta divertida história será liberado no serviço de streaming – sempre às quintas-feiras.

Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar Marvel Insider!