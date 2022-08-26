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Mulher-Hulk – Defensora de Heróis: Abominação retorna em sua forma humana no 2° episódio 

26 de agosto de 2022
26 de agosto de 2022

Jennifer Walters enfrenta novos desafios de trabalho envolvendo um antigo inimigo de seu primo, Bruce na produção da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O 2° episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegou ao Disney+, com novos desafios para Jennifer Walters (Tatiana Maslany) em seu papel de advogada.

Seu confronto com Titânia (Jameela Jamil) não repercutiu bem em sua vida profissional: Jen é demitida. No entanto, uma inesperada oferta de emprego envolvendo um inimigo antigo de Bruce Banner (Mark Ruffalo) a deixa em uma situação complexa.

Seu primeiro caso trata da libertação de Emil Blonsky/Abominável (Tim Roth), que tentou matar Bruce no passado. Em dúvida sobre o caso, Walters decide vê-lo na prisão. Lá, ela encontra o vilão em sua forma humana – o que a surpreende.

Abominação


Por que Abominação aparece na forma humana em Mulher-Hulk?

Acontece que Walters esperava ver Abominação, mas encontrou Emil Blonsky. A realidade, explica o vilão, é que ele finalmente conseguiu controlar o ser que vive dentro dele, tendo optado por não se tornar Abominação novamente.

Blonsky também confessa que só tentou matar o Hulk por ordem do governo, após este ter injetado uma substância nele. E que pensou que Abominação seria o “mocinho” dessa história enquanto Hulk é que seria o vilão.

A advogada e super-heroína finalmente decide assumir o caso. No entanto, ela se vê com um novo problema: parece que seu cliente escapou da cadeia e está envolvido no submundo das lutas clandestinas!

Quem é Abominação?

Emil Blonsky ganhou seus poderes após receber uma dose de radiação gama semelhante à que transformou Banner no Incrível Hulk. Assim, ele se tornou Abominação, um enorme monstro cujo poder físico é, no mínimo, equivalente ao do Hulk.

Blonsky culpa Banner e seu alter ego por esta condição. Por isso, os dois já entraram em confronto várias vezes.

Continue acompanhando a história da advogada de super-humanos no Disney+! E para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

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