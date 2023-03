Mulher-Hulk – Defensora de Heróis: Abominação retorna em sua forma humana no 2° episódio 

Jennifer Walters enfrenta novos desafios de trabalho envolvendo um antigo inimigo de seu primo, Bruce na produção da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O 2° episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chegou ao Disney+, com novos desafios para Jennifer Walters (Tatiana Maslany) em seu papel de advogada.

Seu confronto com Titânia (Jameela Jamil) não repercutiu bem em sua vida profissional: Jen é demitida. No entanto, uma inesperada oferta de emprego envolvendo um inimigo antigo de Bruce Banner (Mark Ruffalo) a deixa em uma situação complexa.

Seu primeiro caso trata da libertação de Emil Blonsky/Abominável (Tim Roth), que tentou matar Bruce no passado. Em dúvida sobre o caso, Walters decide vê-lo na prisão. Lá, ela encontra o vilão em sua forma humana – o que a surpreende.







Por que Abominação aparece na forma humana em Mulher-Hulk?





Acontece que Walters esperava ver Abominação, mas encontrou Emil Blonsky. A realidade, explica o vilão, é que ele finalmente conseguiu controlar o ser que vive dentro dele, tendo optado por não se tornar Abominação novamente.

Blonsky também confessa que só tentou matar o Hulk por ordem do governo, após este ter injetado uma substância nele. E que pensou que Abominação seria o “mocinho” dessa história enquanto Hulk é que seria o vilão.

A advogada e super-heroína finalmente decide assumir o caso. No entanto, ela se vê com um novo problema: parece que seu cliente escapou da cadeia e está envolvido no submundo das lutas clandestinas!





Quem é Abominação?





Emil Blonsky ganhou seus poderes após receber uma dose de radiação gama semelhante à que transformou Banner no Incrível Hulk. Assim, ele se tornou Abominação, um enorme monstro cujo poder físico é, no mínimo, equivalente ao do Hulk.

Blonsky culpa Banner e seu alter ego por esta condição. Por isso, os dois já entraram em confronto várias vezes.

