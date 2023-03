Mulher-Hulk – Defensora de Heróis: tudo o que é preciso saber antes do episódio 3

O capítulo passado de Mulher-Hulk trouxe novos personagens e uma reviravolta na vida profissional de Jennifer Walters. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Tem gente contando as horas para a estreia de mais um episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis no Disney+. Jennifer Walters (Tatiana Maslany) é uma advogada que se tornou super-heroína.

Agora, ele precisa lidar não apenas com as implicações de sua nova identidade, mas também com seu novo cliente: Emil Blonsky/Abominável (Tim Roth).







Um acidente que mudou a vida de Jennifer Walters





Logo no episódio 1, o público testemunha o acidente de carro que transformou a advogada em Mulher-Hulk.

Bruce Banner (Mark Ruffalo) – que sabe bem como lidar com o gigante verde dentro dele – se propõe a ajudar a prima, a fim de evitar que ela sofra com os poderes, como aconteceu com ele.

A surpresa é que o Hulk que vive em Jennifer é diferente do Hulk de Banner. Ela não só permanece ciente da transformação como mantém todos os seus traços de personalidade quando se transforma.

De volta à sua vida profissional, Jen enfrenta uma vilã no tribunal! Sim. No meio de um caso, Titania (Jameela Jamil) aparece. Mas a Mulher-Hulk consegue resolver o assunto usando as próprias mãos.







Mulher-Hulk vê sua carreira profissional como advogada mudar





É claro que o confronto com uma vilã traria consequências para Jen. Ela é demitida, mas um sócio da GLK&H, escritório que perdeu para Walters no tribunal, lhe oferece emprego.

Jen é, então, contratada para chefiar a nova divisão de Direito super-humano. Mas o que parecer ser uma ótima notícia para a advogada, se torna um inconveniente.

Isso porque ela percebe que a nova posição exige que se apresente e apareça no tribunal como Mulher-Hulk. Um pouco decepcionada, Jen conta com o apoio de Nikki (Ginger Gonzaga), sua melhor amiga e confidente!







O vilão Abominável retorna, mas em forma humana





As surpresas não param por aí. O primeiro caso atribuído a Jen Walters é, simplesmente, conseguir a liberdade condicional de Emil Blonsky, mais conhecido como Abominável.

A notícia não é muito feliz para Walters, que tem um conflito de interesses com o acusado. Afinal, ele tentou matar seu primo, Bruce.

Depois de conversar com Banner, Jen decide seguir em frente com o caso e visita Blonsky na cadeia. O vilão, que aparece em sua forma humana, confessa que tentou aniquilar o Hulk por ordem do governo.

Blonsky também afirma ter acreditado que ele seria o “bom moço” dessa história, enquanto o Hulk seria o malvado.

Mas as surpresas na vida de Jen Walters seguem e as coisas pioram um pouco depois dela finalmente aceitar o caso de Blonsky. No entanto, seu cliente parece ter escapado da prisão e entrado para o submundo das lutas clandestinas!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!