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Novidades Marvel

Mulher-Hulk, Defensora dos Heróis: quantos episódios terá a nova série da Marvel?

12 de agosto de 2022
12 de agosto de 2022

Descubra quantos episódios terá a nova produção da Marvel Studios que estreia em breve no Disney+ e conta a história da advogada Jennifer Walters, a Mulher-Hulk.


Muito em breve, a partir de 18 de agosto, os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) vão conferir uma nova série do estúdio: Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis, série original da Marvel Studios que poderá ser vista, exclusivamente, no Disney+.


Mulher-Hulk: Defensora de Heróis | Estreia 18 de agosto | Disney+

Sobre o que é Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis

A nova série acompanha Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão.

Mas um “pequeno” detalhe fará toda a diferença em sua vida: ela é prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), também conhecido como o Incrível Hulk.

Jennifer terá que conciliar sua carreira de especialista em casos jurídicos sobre-humanos com sua própria versão super poderosa, verde e com dois metros de altura.

A produção ainda conta com veteranos do UCM no elenco, incluindo Tim Roth como Emil Blonsky/O Abominável e Benedict Wong como Wong. O elenco também traz Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis

Quantos episódios terá Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis

Confira a estreia de Mulher-Hulk: Defensora dos Heróis com exclusividade no Disney+ na quinta-feira, dia 18 de agosto. Dirigida por Kat Coiro e Anu Valia, a nova série terá nove episódios. Não perca!

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