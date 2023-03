Mulher-Hulk: qual é a relação entre Jennifer Walters e Bruce Banner 

Interpretados por Tatiana Maslany e Mark Ruffalo, os personagens da Marvel Studios têm uma conexão nunca antes vista no UCM.

Ninguém mais precisa esperar para ver Jennifer Walters em ação: o primeiro episódio de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, nova produção da Marvel Studios, já está disponível no Disney+!

A vida da bem-sucedida advogada vivida por Tatiana Maslany é interrompida por um acidente envolvendo Bruce Banner (Mark Ruffalo), que a torna uma nova super-heroína.

Jen e Banner agora possuem uma conexão que transcende qualquer outra história já apresentada no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Além de compartilharem o “gigante verde” dentro de si, algo mais os une.







Qual é a relação entre Jennifer Walters e Bruce Banner?





A produção mostra que a advogada adquire a força esmagadora de um Hulk após um acidente de carro em que Bruce também estava. Acontece que Jennifer Walters e Bruce Banner são primos.

Walters tenta ajudá-lo após o acidente. Com isso, o sangue de Banner entra em contato com o dela – e o fato acaba mudando sua vida completamente.

Em entrevista, Kat Coiro, uma das diretoras da série, explica que, “ao contrário de muitos que escolhem ser super-heróis, a Mulher-Hulk obtém seus poderes por acidente e é muito resistente a eles.”

Sobre esse ponto, em específico, Kat Coiro complementa: “Jennifer viu o que aconteceu com seu primo e como isso arruinou a vida pessoal dele de várias maneiras. Esta é realmente uma história cômica sobre auto-aceitação e controle de sua narrativa”.

Bruce Banner, então, se dispõe a compartilhar seu conhecimento sobre ser um Hulk com a prima, principalmente depois de perceber o enorme impacto que a nova realidade terá na vida de Jennifer.

“Ele se torna seu mentor indesejado. A advogada não quer ter nada a ver com o que ele está oferecendo, mas não entende o poder que recebeu, ou o que isso significará para sua vida”, declara Ruffalo, em entrevista, ao falar sobre o vínculo dos personagens na nova história.

Não perca os novos episódios de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, todas as quintas, exclusivamente no Disney+.