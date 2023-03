Mulher-Hulk: tudo o que você precisa saber antes da estreia

A partir de 18 de agosto você poderá ver Jennifer Walters em ação! Não perca os cinco pontos-chave que você deve saber antes da estreia de Mulher-Hulk no Disney+.

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se expande com a estreia de Mulher-Hulk. A partir de 18 de agosto, no Disney+, você poderá curtir as aventuras de Jennifer Walters, que faz malabarismos entre seus poderes e sua carreira profissional.

Toda quinta-feira um novo episódio desta divertida história será lançado no serviço de streaming. Mas antes de entrar nessa história, veja cinco pontos-chave que você deve saber antes da estreia de Mulher-Hulk.

Quem é Jennifer Walters e como ela consegue seus poderes? Veja esse e outros detalhes!

Jennifer Walters é prima de Bruce Banner

No UCM, a atriz Tatiana Maslany é Jennifer Walters, uma advogada de trinta e poucos anos que sonha em crescer profissionalmente e que se especializa em casos de "super humanos".

Ela é a prima de ninguém menos que Bruce Banner (Mark Ruffalo), o brilhante cientista que também é o Vingador conhecido como O Incrível Hulk.

Mulher-Hulk: Como Jennifer consegue seus poderes?

Na série, Jennifer adquire seus poderes após um acidente bizarro com seu primo Bruce Banner, e acaba se transformando, como ele.

No trailer, já é possível ver como Bruce inicia Jennifer no caminho dos super-heróis, explicando a ela as responsabilidades e implicações de suas transformações em Mulher-Hulk, desencadeadas pela raiva e pelo medo.

Jennifer e sua carreira como advogada

A nova realidade de Jennifer não é exatamente uma boa notícia. Como se sua complicada vida de solteira não fosse suficiente, ela agora tem que lidar com os efeitos de seus novos poderes no tribunal e em toda parte.



Os amigos são o apoio incondicional de Jennifer

Felizmente, a nova heroína tem um forte círculo de amizade que pode contar. De um lado está Pug (Segarra), seu grande amigo que sonha em ser advogado de super-humanos e assim mostrar sua gratidão à comunidade de super-heróis.

Por outro lado, Jen tem o apoio de Nikki (Gonzaga), melhor amiga e também colega de apartamento. Engraçada, sarcástica e corajosa, Nikki é a aliada perfeita com uma capacidade única de aliviar a carga quando as coisas ficam muito dramáticas.





Veteranos do Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) em Mulher-Hulk

Você sabia que a série inclui vários veteranos do Universo Cinematográfico Marvel? Entre eles, veremos Mark Ruffalo como o Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominação e Benedict Wong como Wong. O elenco também inclui Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!