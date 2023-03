Mulher-Hulk: veja trailer, sinopse, pôster, elenco e data de estreia da nova série da Marvel

Saiba tudo sobre a nova série da Marvel Studios que chega em breve com exclusividade ao Disney+.

O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) se expande ainda mais com a chegada de novos filmes e séries. Após a estreia nos cinemas de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o público já pode se preparar para a nova série que estreia em breve e exclusivamente no Disney+: Mulher Hulk: Defensora de Heróis (She-Hulk)!

Confira, a seguir, tudo sobre essa novidade: trailer oficial, sinopse e muito mais sobre a Mulher-Hulk.





Sinopse de Mulher-Hulk: defensora de Heróis





A série acompanha Jennifer Walters (Tatiana Maslany), uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um “pequeno” detalhe: ela é parente de Bruce Banner (Mark Ruffalo), também conhecido como o Incrível Hulk.

Agora, ela precisa conciliar sua carreira de especialista em casos jurídicos sobre-humanos com sua própria versão super poderosa e de dois metros de altura.





Trailer oficial de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis





Veja a seguir o trailer oficial da nova série de comédia da Marvel Studios.







Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, da Marvel Studios.



Elenco de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis





Além de Tatiana Maslany na pele de Jennifer Walter, advogada de sobre-humanos (e Mulher-Hulk), a produção ainda conta com o retorno de Mark Ruffalo ao papel do cientista Bruce Banner/Incrível Hulk.

Além dele, uma série de veteranos do MCU também estará de volta, incluindo Tim Roth como Emil Blonsky/O Abominável e Benedict Wong como Wong. O elenco também inclui Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry.

Os produtores executivos da série são Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. Wendy Jacobson e Jennifer Booth são as co-produtoras executivas. A produção também é dirigida por Kat Coiro (episódios 1, 2, 3, 4, 8 e 9) e Anu Valia (episódios 5, 6 e 7), com Jessica Gao como roteirista principal.







Data de estreia de Mulher-Hulk: Defensora de Heróis no Disney+







Com lançamento e transmissão exclusivos no Disney+, a série da Mulher-Hulk estará disponível no serviço de assinatura a partir do dia 17 de agosto. Não perca!