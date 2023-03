Mulheres da Marvel: Shuri, de princesa a Pantera Negra e rainha de Wakanda

Inteligente. Corajosa. Pantera Negra. Shuri sempre deixou claro que estava longe de ser “apenas” uma princesa… Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Que as pessoas de Wakanda são fortes, isso todos sabem. Que as mulheres de Wakanda são guerreiras, ninguém duvida. Não é de se estranhar, então, que Shuri, irmã de T’Challa, tenha se destacado tanto na história da nação africana.

Filha da Rainha Ramonda, por anos ela foi vista apenas como a irmã mais nova de T’Challa. Muito injusto para alguém que ainda tão jovem já era extremamente inteligente a ponto de desenvolver pesquisas científicas cruciais para o destino de seu país.

Para completar o quadro, Shuri tem uma forte personalidade, é extremamente corajosa e recebeu o mesmo treinamento para se tornar uma Pantera Negra que seu irmão.







A história de Shuri nos quadrinhos





A presença de Shuri no Universo Marvel Comics é tão poderosa que é até difícil acreditar que ela tenha aparecido pela primeira vez apenas em Black Panther #2. Lançada em 2005, a edição é assinada pelo roteirista Reginald Hudlin e o artista John Romita Jr.

Na trama, Shuri já cobiçava o posto de Pantera Negra, afinal, ela e T’Challa tiveram o mesmo treinamento. No entanto, a ela foram dados outros papéis que se adequavam melhor às mulheres da família real.

Um pouco patriarcal, ok, mas Shuri entendeu que o manto de fato pertencia a seu irmão naquele momento.

Sob o reinado de T’Challa, Shuri se dedicou à pesquisa e à ciência. Ela desenvolveu armamentos feitos em vibranium, poderoso metal abundante em Wakanda, e se dedicou a outros avanços tecnológicos para sua nação.

Shuri também se tornou diretora da Escola de Wakanda, lidando com os jovens que, assim como ela, faziam parte do seleto clube dos mais inteligentes do planeta.







Como Shuri se tornou a Pantera Negra





Pausa na história para falar sobre uma coisa que ainda está fresca na memória de quem assistiu a Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, o momento em que Shuri assume o manto do Pantera Negra.

Nos quadrinhos, isso ocorre de forma bem diferente da mostrada no filme – mas igualmente trágica.

T’Challa fica gravemente ferido em uma luta contra um grupo de super vilões, e cabe a Shuri assumir o trono e comandar Wakanda. A princesa, então, vai em busca da erva-coração, responsável por dar ao Pantera suas incríveis habilidades de força e sobrevivência.

Só essa jornada, por si só, já foi um grande desafio superado ao longo dos séculos apenas por alguns dos homens mais fortes de Wakanda. Mas, Shuri não é nenhum homem, certo?

Ela simplesmente arrasou em cada desafio que surgiu no seu caminho e conseguiu encontrar a erva coração. É preciso admitir, porém, que Shuri foi um tanto arrogante em seu encontro com os ancestrais, exigindo que o manto do Pantera passasse para ela.

Shuri teve seu pedido negado e precisou voltar para casa de mãos vazias. Abalada sim, vencida jamais. Afinal, havia o grupo de super vilões que deixaram T’Challa a beira da morte para derrotar!

Com ou sem poderes, Shuri foi à batalha, disposta a se sacrificar pelo povo de Wakanda. E, com a sua força e a ajuda das Dora Milaje, ela saiu vitoriosa.

Assim, Shuri aprendeu uma importante lição: o Pantera Negra tem que ser confiante, sim. No entanto, também precisa ser humilde e gentil para merecer o manto.

E, assim, os ancestrais voltaram atrás em sua decisão e deram à jovem os poderes do Pantera Negra, fazendo de Shuri, oficialmente, rainha e protetora de Wakanda.







A participação de Shuri no Universo Cinematográfico Marvel





Interpretada pela atriz Letitia Wright, a primeira aparição de Shuri no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) foi no filme Pantera Negra. Na produção de 2018, sua personagem já se destacava pela inteligência e coragem.

Em seguida, Shuri fez importantes participações nos longas Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).

Por fim, como dito anteriormente, em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, sucesso de 2022, Shuri retorna, assumindo o manto do Pantera Negra após a morte de seu irmão T’Challa (vivido pelo saudoso Chadwick Boseman).

A personagem também aparece nas animações Vingadores Unidos e Marvel Rising.







