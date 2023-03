Mulheres de Star Wars: Relembre as poderosas personagens femininas que habitam esse universo

Star Wars celebra as princesas, guerreiras e rebeldes Jedi, bem como suas realizações e lutas por toda a galáxia. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





As histórias mais importantes do universo Star Wars sempre apresentam mulheres fundamentais que tomam decisões que mudam o rumo de cidades, planetas e sistemas galáticos inteiros.

Para celebrá-las e preparar a chegada de muitas mais em títulos futuros nas séries e filmes da franquia, hoje destacamos as protagonistas de Star Wars e suas conquistas mais importantes.







Protagonistas Star Wars: Leia Organa





Os fãs da franquia a viram que a personagem apareceu já como uma princesa em apuros, mas logo perceberam que estavam lidando com uma das mulheres mais fortes da galáxia – eternizada na fase adulta interpretada pela atriz Carrie Fisher.



Seus esforços como Rebelde foram fundamentais para derrotar o Império de Darth Sidious e sua luta continuou por muito mais tempo. Até hoje a General Leia Organa continua a inspirar mulheres em todo o universo e segue sendo uma das personagens mais icônicas da franquia.







Protagonistas Star Wars: Ahsoka Tano





Poucos personagens da franquia Star Wars tiveram tanto desenvolvimento quanto a icônica Jedi Ahsoka Tano. Hoje, ela é representada pela atriz Rosario Dawson em The Mandalorian e tem sua própria série a caminho.

Ahsoka Tano também foi apresentada como uma jovem Padawan imprudente e impulsiva, mas com o tempo foi aprendendo o caminho dos Jedi, para desempenhar um papel fundamental nas Guerras dos Clones e na subsequente Rebelião. Nada mal para uma aprendiz de Anakin Skywalker.







Protagonistas Star Wars: Rey





Anos após a estreia do Star Wars Episódio III: A Vingança dos Sith, a franquia voltou às telonas com uma nova protagonista: Rey (interpretada por Daisy Ridley) no filme Star Wars: Episódio VII O Despertar da Força. A jovem tinha muito que mostrar, e fez isso de maneira surpreendente.

Como muitos guerreiros Jedi, seu caminho estava repleto de dúvidas, perigos e medo, mas ela também encontrou amigos e mentores importantes que a ajudaram a deixar sua marca na história da Força.







Protagonistas Star Wars: Mon Mothma





Embora não tenha tido muito protagonismo na trilogia original, Mon Mothma aparece mais tarde em diversas histórias do universo Star Wars, de quadrinhos e videogames, passando também por séries como recentemente brilhou em Andor (vivida na produção pela atriz Genevieve O'Reilly).



Seu papel na Rebelião foi fundamental para a vitória do grupo, e seus esforços foram muito importantes graças à sua habilidade como agente duplo em uma verdadeira guerra de espionagem.







Protagonistas Star Wars: Maz Kanata





A misteriosa personagem de Maz Kanata (interpretada por Lupita Nyong’o) foi apresentada em Star Wars: Episódio VII O Despertar da Força e logo ganhou o carinho dos fãs.

Com mais de mil anos de idade, Maz Kanata abraçou plenamente sua identidade de pirata para dar refúgio a qualquer pessoa perseguida pelo Império ou pela Primeira Ordem, criando um oásis para a Rebelião. Com suas habilidades no controle da Força, é uma personagem bem significativa.





Protagonistas Star Wars: Padmé Amidala





Embora ela não seja sensível à Força, há pouca coisa que Padmé Amidala (Natalie Portman) não possa fazer. Rainha de Naboo, senadora galáctica e promotora da paz, Padmé enfrentou muitas dificuldades desde que apareceu pela primeira vez na franquia.

No entanto, ela manteve seus ideais intactos e seu sonho de paz em toda a galáxia. Até seu último suspiro, manteve vivas suas esperanças e tentou transmitir seus valores a seus filhos, peças fundamentais da franquia.