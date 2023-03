Mulheres Marvel: 6 curiosidades sobre Jane Foster que você precisa saber

Inteligente. Gentil. Poderosa. Conheça mais sobre Jane Foster, personagem que mostra que é forte com ou sem super poderes. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

No filme Thor: Amor e Trovão, de 2022, o público se encantou com a Poderosa Thor – ao mesmo tempo em que ficou de coração partido pelo destino do romance entre Jane Foster (Natalie Portman) e Thor (Chris Hemsworth).

No entanto, nos quadrinhos Jane Foster já conquistava seus próprios fãs, mostrando um lado heróico tanto como humana quanto como deusa do trovão.





mulher poderosa – em todos os sentidos – tanto nos quadrinhos quanto no UCM):



A seguir, relembre alguns fatos marcantes sobre essa– em todos os sentidos – tanto nos quadrinhos quanto no Universo Cinematográfico Marvel ):





A primeira aparição de Jane Foster



O público conheceu Jane Foster em Journey Into Mystery (1952) #84. Na trama, ela era a enfermeira do Dr. Donald Blake – o hospedeiro humano de Thor no planeta Terra.





Já no UCM, Jane Foster é uma renomada astrofísica, com pesquisas sobre túneis espaço-temporais conhecidos como “Buracos de minhoca”. Ela apareceu pela primeira vez em Thor, de 2011.







O passado de Jane Foster



Focando agora nos quadrinhos, Jane teve uma vida, digamos, trágica. Sua mãe morreu de câncer quando ela ainda era bem jovem. Pouco depois de se tornar enfermeira, seu pai morreu após um infarto.







A relação entre Jane Foster e Thor nos quadrinhos



Dr. Donald Blake.



Agora é hora de mergulhar no que todo mundo quer saber: de que forma começou a relação entre Jane e Thor. Como dito anteriormente, Jane era enfermeira e trabalhava com o Dr. Donald Blake.

Nos quadrinhos, Blake foi a forma humana na qual Odin, pai de Thor, enviou seu filho à terra. Isso porque ele queria dar uma lição de humildade ao rapaz, que perdeu seu martelo, seus poderes – e ainda mancava na versão humana.





O que Jane não sabia é que ele era o “hospedeiro humano” de Thor, o deus do Trovão de Asgard. Em Journey Into Mystery (1952) #124, após Jane sofrer com os sumiços frequentes de Blake, o médico revela a jovem seu segredo.





E assim, Jane teve uma “quedinha” pelos dois, iniciando um relacionamento com Blake/Thor. Acontece que o fato de Thor ter revelado sua identidade secreta não agradou em nada Odin. O rei de Asgard era totalmente contra o envolvimento entre deuses e mortais.





Mas isso não impediu que Thor ficasse com Jane mesmo assim. Odin até concedeu a imortalidade à Jane quando esta foi até Asgard conhecer os pais de seu namorado. No entanto, o “sogro” desafiou a enfermeira a uma série de tarefas – e ela falhou.





Como punição, ela foi enviada de volta à Midgard – que é como os asgardianos chamam a Terra – com todas as memórias sobre Thor apagadas.





De volta à sua terra natal e sem nenhuma lembrança do deus do Trovão, ela fez o óbvio: seguiu em frente com a vida, ainda que não fosse fácil. Isso porque, pouco depois, Jane ficou muito doente.





Foi então que Sif, outra deusa asgardiana, se fundiu com Jane e salvou sua vida! Eventualmente, as duas se separaram. Contudo, essa fusão trouxe de volta todas as memórias de Thor para a mente de Jane.





Qualquer um ficaria triste, chateado, mas não Jane Foster! Ela deu continuidade aos estudos na medicina e se tornou a Dra. Jane Foster. Nesse meio tempo, ainda casou com Keith Kincaid, um médico que rivalizava com Blake, e com quem ela teve um filho.





desandou quando ela soube que Thor havia retornado para a Terra. Jane e Keith se separaram, e a médica passou a se dividir entre ajudar os Vingadores, atender seus pacientes e suas idas e vindas com Odinson.



No entanto, a relação entre elesquando ela soube que. Jane e Keith se separaram, e a médica passou a se dividir entree suas





E como Jane Foster se tornou Thor nos quadrinhos?



Mostrando que o drama não para na vida de Jane, ela perde o filho e o ex-marido, Keith, em um acidente de carro. E é diagnosticada com um maligno e agressivo câncer de mama.





Isso reaproxima Jane e Thor. O deus do Trovão, no entanto, cai em desgraça e se torna indigno de usar o pessoa perfeita para empunhá-lo.



O deus do Trovão, no entanto, cai em desgraça e se torna indigno de usar o Mjolnir – que vê em Jane a pessoa perfeita para empunhá-lo.

E, assim, ela se converte na inteligente, forte, durona e loira deusa do Trovão, também conhecida como Poderosa Thor.







E se Jane Foster tivesse encontrado o Martelo de Thor?



Aqui vale trazer uma curiosidade bem interessante. Você sabia que a ideia de fazer de Jane uma deusa foi ventilada pela primeira vez nos quadrinhos What If…?





não seguiam a lógica de continuidade dos quadrinhos.



Assim como na série animada homônima, nas HQs os escritores experimentavam histórias que, propositadamente, não seguiam a lógica de continuidade dos quadrinhos.

E uma das edições trazia, literalmente, a questão “E se Jane Foster tivesse encontrado o martelo de Thor?”. Na publicação, em vez de Donald Blake, é Jane quem encontra o Mjolnir, se tornando a deusa Thordis.





Ela derrota vários inimigos, mas seu amado Blake se apaixona por Sif. Como “prêmio de consolação”, Jane se casa com Odin – o que parece um final bem estranho, certo?







O destino de Jane nos quadrinhos e no UCM



Após a descoberta do câncer, o destino de Jane Foster tanto no UCM quanto nas HQ’s é até bem parecido, pois envolve o fato dela se transformar na Poderosa Thor.





Mas empunhar o Mjolnir como Poderosa Thor cobra um preço alto do corpo de Jane, que fica cada vez mais fraco. Chega o momento em que ela precisa escolher, pois sabe que se usar o martelo mais uma vez, irá perder a vida.





ela empunha o Mjolnir uma última vez para salvar Asgard. Em ajudar Odinson a derrotar o vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale).



Nos quadrinhos,. Em Thor: Amor e Trovão , ela o faz para).

ela morre nos braços de Thor para, em seguida, ser recebida em Valhalla, local pós-vida que recebe os asgardianos. Emocione-se com esse final em





E, em ambos os casos, ela morre nos braços de Thor para, em seguida, ser recebida em Valhalla, local pós-vida que recebe os asgardianos. Emocione-se com esse final em Thor: Amor e Trovão, filme disponível completinho no Disney+.





