Mulheres Marvel: a chegada de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, ao Universo Marvel

Caótica. Suprema. Amorosa. Wanda Maximoff sempre surpreende o público nos quadrinhos e no Universo Cinematográfico Marvel.



Wanda Maximoff é, potencialmente, a feiticeira mais poderosa do Universo Marvel. E é fácil explicar o porquê: seu poder de alterar a realidade. Também conhecida como Feiticeira Escarlate, ela pode simplesmente virar o mundo de ponta cabeça apenas com sua mente.

Está bom ou quer mais?

Pois tem mais: Wanda já foi vilã, fugiu e se tornou uma super-heroína, casou com um robô, criou uma realidade só para ela… Pelo visto, se tem uma palavrinha que ela desconhece, é “limites”.

No entanto, a Feiticeira Escarlate também teve sua cota de tragédias. E foram justamente suas emoções à flor da pele que a levaram por caminhos tão intensos, tanto nos quadrinhos quanto no Universo Cinematográfico Marvel (UCM).









Wanda Maximoff e a origem da Feiticeira Escarlate





A primeira aparição de Wanda nos quadrinhos aconteceu em Uncanny X-Men (1963) #4. O escritor Stan Lee e o artista Jack Kirby já haviam apresentado ao público o grupo de mutantes e, também, seu grande inimigo, Magneto.

O vilão, no entanto, se cercou de um grupo de novos personagens para formar o que ele chamava de Irmandade dos Mutantes do Mal. Juntaram-se a ele Groxo, Mestre Mental e os gêmeos Pietro e Wanda Maximoff.

Quando os irmãos perceberam a real motivação de Magneto, quiseram deixar o grupo. No entanto, este contou como havia salvado todos de uma multidão furiosa usando seus poderes.

Wanda e Pietro, então, juraram lealdade ao vilão, agora sob os nomes de Feiticeira Escarlate e Mercúrio.

Em um dos confrontos com os X-Men, porém, Mercúrio é ferido. Contudo, os próprios mutantes liderados por Charles Xavier salvam o jovem. Diante dessa demonstração de bondade, os irmãos notam que estavam lutando do lado errado.

Considerando sua dívida com Magneto mais do que paga, os dois deixam o grupo do mal e, eventualmente, se unem aos Vingadores.

Wanda, então, se dedicou a refinar seus poderes com a ajuda de uma poderosa bruxa chamada Agatha Harkness. Com ela, a Feiticeira Escarlate aprendeu a controlar o caos e a magia que possuía, tornando-se extremamente poderosa.

Ela agora podia manipular a realidade como quisesse, ou seja, basicamente qualquer coisa que desejasse, Wanda poderia criar. Isso é ou não é ser poderosa?

No entanto, tamanho poder teve um custo alto para a jovem: sua saúde mental, já frágil por tantos conflitos pelos quais passou. E se para nós, simples seres humanos, já não é fácil aprender a controlar as emoções, imagine para Wanda Maximoff?









A relação entre a Feiticeira Escarlate e Visão





A série Marvel Mulheres é dedicada às mulheres incríveis do Universo Marvel, mas é preciso dar uma pausa na história para falar de Visão e de seu relacionamento com Wanda.

Principalmente porque muito do desenvolvimento caótico da personagem nas HQs e no UCM é afetado diretamente por esta relação.

Quando entrou para a equipe dos Vingadores, Wanda conheceu Visão. Ele era um sintozóide – uma espécie de robô – que originalmente havia sido criado pelo vilão Ultron para combater o grupo e que, no entanto, acabou se aliando ao grupo de super-heróis.

Bem, ver o amor e a preocupação de Wanda com seu irmão, Pietro, chamou a atenção de Visão. E, apesar de não ser um ser humano, ele passou a sentir algo pela jovem. E o sentimento era recíproco.

Mesmo com os demais Vingadores pensando “gente, mas ele não é um robô?”, Wanda e Visão se conectaram romanticamente de forma profunda.

Como basicamente nada na vida de Wanda havia sido “normal” até então, os dois tentaram, ao máximo, levar uma típica vida de casal. Infelizmente, não foi assim tão fácil. Principalmente porque Wanda e Visão não podiam ter filhos – afinal, ele era um robô!

Tais acontecimentos afetaram profundamente a Feiticeira Escarlate, que, como foi dito anteriormente, já tinha dificuldades em controlar o caos instalado em sua mente.

Com isso, seus pensamentos e emoções, quando fora de controle, podiam ser extremamente perigosos. A ponto dela criar uma realidade na qual era mãe de dois filhos, também gêmeos: Wiccan e Speed.









A presença da Feiticeira Escarlate no UCM





A primeira aparição de Wanda Maximoff no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) foi em uma cena pós-crédito em Vingadores: A Era de Ultron, de 2015.

A atriz Elizabeth Olsen foi a responsável por dar vida à personagem em sua breve, porém marcante aparição. Logo, a presença da Feiticeira Escarlate no UCM começou a crescer.

Olsen reprisou seu papel em Capitão América: Guerra Civil (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019). Em 2021, ela protagonizou a série WandaVision e, em 2022, retornou como Feiticeira Escarlate em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

A personagem aparece, ainda, nas animações What If…?, Os Vingadores – A Série e Marvel: Esquadrão de Heróis.









Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





As personagens femininas do Universo Marvel são muitas, e todas são incríveis à sua maneira. Por isso, o Marvel Insider vai seguir trazendo inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

Para acompanhar a série Marvel Mulheres, saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!