Mulheres Marvel: a história de Peggy Carter

Quem foi que disse que é preciso ter superpoderes para ser incrível? Afinal, Peggy Carter é hábil em usar armas de fogo e brancas, e sabe bem luta desarmada. Se isso não for sinônimo de incrível, o que mais seria?

Carter é soldado, detetive, espiã, cientista, servidora pública – e ainda é fluente em vários idiomas. Ela se destaca tanto que chegou até mesmo a atuar junto dos Vingadores. Definitivamente, Peggy merece um posto de destaque entre os personagens marcantes da Marvel!







A estreia de Peggy Carter nos quadrinhos





Margaret “Peggy” Carter apareceu pela primeira vez em Tales of Suspense #75, escrita por Stan Lee e com desenhos de Dick Ayers, Jack Kirby e Gene Colan. Inicialmente, ela nem tinha nome na história, mas logo se destacou e foi crescendo no Universo Marvel.

Nascida em uma rica família na Virgínia, Estados Unidos, ela deixou todo o conforto para trás para fazer parte do Escritório de Serviços Estratégicos (OSS), uma agência de guerra que precede a CIA.

Logo, Peggy vai para a França, onde se torna uma aliada da Resistência Francesa durante a 2º Guerra Mundial. Foi neste período, inclusive, que conheceu o Capitão América.

Bem, as habilidades e o trabalho de Peggy na Resistência chamaram a atenção da S.H.I.E.L.D. Assim, Carter se tornou a primeira mulher a se tornar uma Agente da S.H.I.E.L.D.

Em seus dias na agência de espionagem, ela trabalhou com Nick Fury, criador da iniciativa Vingadores, e também atuou ao lado de Howard Stark, o pai do Homem de Ferro. Ao longo de sua carreira, ela ainda enfrentou o Soldado Invernal, Agatha Harkness e muitos outros vilões.

Mesmo mais velha, Peggy Carter era modelo para as mulheres que entraram na S.H.I.E.L.D. depois dela e, claro, continuou sendo uma formidável lutadora.







A relação entre Peggy Carter e o Capitão América





Agora pausa na história para falar sobre algo que todos querem saber: e o relacionamento entre Peggy e o Capitão América?

Como dito anteriormente, os dois se conheceram durante a 2º Guerra. Durante o tempo em que lutaram lado a lado, Peggy nunca soube o verdadeiro nome do super-herói ou o viu sem a máscara.

Rapidamente eles criaram uma conexão profunda, abrindo espaço para surgir um romance. No entanto, as obrigações militares de Peggy e de Cap levaram os dois a seguir caminhos separados para defender o mundo dos nazistas.

Posteriormente, Carter foi capturada e acabou perdendo a memória, não reconhecendo mais o Capitão América ao vê-lo. Os dois, então, voltaram a se separar.

Algum tempo depois, porém, Peggy fica sabendo da suposta morte do Capitão América nas águas gélidas dos mares do norte, se tornando reclusa e devota ao trabalho.

Carter, então, se torna uma Agente da S.H.I.E.L.D. e dedica sua vida a defender o planeta de todo tipo de ameaça, locais (ou vindas do espaço). Lá, ela descobre que Steve Rogers não morreu e que voltou do estado de animação suspensa em que se encontrava.

Boa parte de suas memórias retornam quando o Capitão América a encontra de novo. Pena que, agora, ela era bem mais velha do que ele – afinal, o Cap passou vários anos congelado.

É como dizem: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas competir com a diferença física e mental que se gerou entre eles devido a esse “tempinho” separados já fica um pouco complicado, não é mesmo?

Os dois continuaram, no entanto, bons amigos e confidentes.







A presença de Peggy Carter no Universo Cinematográfico Marvel





Assim como nos quadrinhos, a participação de Peggy no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) foi intensa e marcante. A atriz Hayley Atwell deu vida à personagem em sua primeira aparição no UCM em Capitão América: O Primeiro Vingador, de 2011.

Ela reprisou sua atuação em Capitão América: Soldado Invernal, de 2014 e Vingadores: A Era de Ultron, de 2015. No mesmo ano, protagonizou a série Agente Carter.

Em Capitão América: Guerra Civil, de 2016, em uma cena deletada, é possível ver Steve Rogers (Chris Evans) acompanhando o funeral de Peggy.

Por fim, em Vingadores: Ultimato, de 2019, Atwell aparece brevemente em uma cena na qual dança juntamente com Rogers. Peggy Carter também participa da animação What If..?







