Mulheres Marvel: como Ms. Marvel surge nas revistas e série do Universo Marvel

Séries como Ms. Marvel e She-Hulk: Defensora de Heróis mostraram que sim, mulheres também são incrivelmente super-poderosas no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)!

E Kamala Khan, a Ms. Marvel, conquistou seu espaço com seu jeito divertido, esperto e amigável de ser. Ela ama games, ficção-científica, cultura pop-geek e, claro, histórias de super-heróis. Principalmente as da Capitã Marvel!

Como Ms. Marvel surgiu nos quadrinhos





A primeira aparição oficial de Kamala Khan nos quadrinhos foi em Captain Marvel (2012) #14. No entanto, há quase dez anos a personagem ganhou sua própria série: Ms. Marvel (2014) #1.

Um dos nomes por trás da criação de Kamala Khan é Sana Amanat, criadora do conceito geral da personagem. A primeira edição Ms. Marvel tem a história assinada por G. Willow Wilson e arte de Adrian Alphona, com Sana como editora.

De ascendência paquistanesa, Kamala é a filha caçula, tendo um irmão chamado Aamir. Seus pais, Muneeba e Yusuf, são bastante superprotetores. Por isso, certo dia quando eles a proíbem de ir numa festa, Kamala dá um jeito de fugir e ir às escondidas.

No caminho para a festinha, a jovem acaba encoberta por uma estranha névoa. Trata-se de uma Névoa Terrígena, oriunda de uma bomba lançada pelo Raio Negro, o rei dos Inumanos.

A Névoa Terrígena ativou esses genes e Kamala, no dia seguinte, ao acordar, se viu com uma série de superpoderes. Ela podia mudar a forma de partes do seu corpo, como os punhos, por exemplo, tornando-os bem maiores e mais fortes.

Kamala também podia modificar seu tamanho e ficar bem pequena, assumir diferentes aparências e, ainda, passou a ter extrema flexibilidade corporal.

Tem representatividade em Ms. Marvel? Tem!





Pausa na história para falar de algo bem importante. Seja nos quadrinhos ou na série da Marvel Studios, o personagem de Kamala Khan tem uma importância imensurável no quesito representatividade.

Isso porque Ms. Marvel se tornou a primeira super-heroína muçulmana da Marvel. E mais: a primeira americana-paquistanesa a encabeçar uma série de publicações.

Sua co-criadora, Sana Amanat, é filha de paquistaneses e boa parte da criação da personagem foi baseada nas próprias experiências de Sana.

Essa autenticidade tocou os fãs de todo o mundo, e a primeira tiragem da edição #1 se esgotou rapidamente. A HQ está atualmente em sua sétima tiragem, tornando-se uma das mais vendidas da Marvel Comics.

Das HQs para as telas: a chegada de Ms. Marvel ao streaming





Em 8 de junho de 2022, a série Ms. Marvel estreou no Disney+, e desde o princípio, foi um sucesso. Não apenas pela história, mas também pela estética e pela qualidade da produção em si.

Na produção, Kamala Khan vai escondida dos pais para a VingaCon, uma convenção de fãs dos Vingadores. Sua ideia é participar de um concurso de cosplayers, para o qual ela preparou uma roupa de Capitã Marvel.

E, para dar um toque pessoal ao look, Kamala pegou um antigo bracelete de sua bisavó, que encontrou em uma caixa em casa. No entanto, ela não sabia que tal artefato lhe daria superpoderes incríveis.

Assim, ela se torna Ms. Marvel e passa a enfrentar diversos perigos, principalmente os djinn, embarcando em uma aventura que vai muito além de Jersey City, onde mora.

Sabia que Sana Amanat também trabalha no departamento de Execução e Produção de Desenvolvimento na Marvel Studios? E que ela ela foi uma das produtoras de Ms. Marvel?

Isso fez com que Amanat se tornasse a primeira editora da Marvel Comics a ter o seu trabalho adaptado para as telas em formato live-action pela Marvel Studios.

Este novembro deste ano, Iman Vellani volta a viver Kamala Khan no longa The Marvels. No entanto, o UCM tem outras participações de Ms. Marvel em suas animações.

Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





As personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira.

Nas próximas semanas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Marvel Insider vai seguir trazendo inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!