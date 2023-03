Mulheres Marvel: conheça Kahhori, nova super-heroína do Universo Cinematográfico Marvel

A personagem é marcante ao retratar a vivência dos povos originários da América do Norte. Saiba mais sobre ela!



Além de celebrar as incríveis personagens femininas do Universo Marvel, o Mulheres Marvel também é sobre Diversidade, certo? Assim, essa semana é a vez de dar espaço a Kahhori, a primeira super-heroína da Marvel vinda dos povos originários norte-americanos.

A personagem aparecerá em breve, diretamente no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), com a estreia da nova temporada de What If…?. No entanto, por que já não falar dela agora?





Qual é a origem de Kahhori?





E se o Tesseract caísse na Terra em plena Confederação Haudenosaunee, antes da colonização da América do Norte? E se, nesta nova mitologia, ele transformasse uma lagoa em um portal para as estrelas, levando Kahhori a descobrir seu poder?

Neste enredo, Kahhori é uma jovem mulher mohawk, ou seja, a primeira super-heroína vinda de uma comunidade de povos originários da América do Norte. Para criar a personagem, o roteirista Ryan Little contou com a ajuda de membros da nação mohawk.

Segundo Ryan explicou ao Marvel.com, Kahhori, pronuncia-se “KAH-HORTI”, e se trata de um nome real do Clã Lobo, que significa “ela agita a floresta” ou” é alguém que motiva aqueles ao seu redor”.

“Tive um mentor maravilhoso que trabalhou extensivamente com a comunidade indígena no interior do estado de Nova York. Fiquei empolgado em aproveitar essa experiência para construir algo totalmente original no UCM com histórias para novos heróis indígenas, escritas de um lugar de respeito às gerações passadas e otimismo às futuras”, exaltou o roteirista.









Como foi criada a história de Kahhori?





Pausa na história. Por se tratar de uma nova super-heroína inspirada nos povos nativos da América do Norte, é importante deixar claro que sua criação não foi feita de qualquer forma. Até porque, para começar, o episódio se passa na língua mohawk.

Para isso, o historiador Doug George e a especialista no idioma Cecelia King se uniram à equipe de Little. Tudo para garantir a autenticidade cultural da trama, localizada na região de Akwesasne – onde hoje fica o interior do estado de Nova York.

George se mostrou empolgado com a produção e espera que o público possa ver logo o personagem nas telas. “Ela conta uma história notável, de uma perspectiva nativa-mohawk que é verdadeiramente única e histórica, e dará aos espectadores uma perspectiva nova, desafiadora e divertida sobre os primeiros povos desta terra”.

Ainda segundo o que ele disse ao Marvel.com, dos diálogos aos detalhes do episódio de estreia de Kahhori em What If…?, tudo foi criado em total cooperação com o povo mohawk.





