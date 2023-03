Mulheres Marvel: qual é a origem de Monica Rambeau e quais são seus poderes?

Elétrica. Poderosa. Incrível. Saiba mais sobre a origem nos quadrinhos da personagem que vive pelas próprias regras.



Não é apenas a existência de poderes que faz de alguém um super-herói – e o trabalho de Monica Rambeau como Tenente da Polícia Portuária de New Orleans atesta isso. Porém, é realmente muito mais legal ser super-herói com poderes – e, novamente, Monica Rambeau provou ao adquirir os seus!

Criada pelo escritor Roger Stern e com a arte em família de John Romita Sr. e Jr., Monica Rambeau chegou abalando o Universo Marvel, sem nem imaginar que estava destinada a se tornar a primeira mulher negra a se unir aos Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra!









Monica Rambeau estreou nos quadrinhos enfrentando o Homem-Aranha





A personagem estreou em 1982, em Amazing Spider-Man Anual #16. E não se deixe levar pelo título da capa! A edição poderia tranquilamente se chamar “A Incrível Monica Rambeau”, porque a publicação é basicamente toda sobre ela!

Pois bem, antes de enfrentar o herói que nomeia o quadrinho, Monica era uma tenente em New Orleans que sonhava em se tornar capitã. No entanto, seu chefe deixava bem claro que isso não estava nos planos dele.

Um tanto pior para a Patrulha Costeira da cidade. Isso porque, eventualmente, ela se tornou mesmo uma capitã – e para isso não foi preciso a anuência de nenhum chefe misógino.

Acontece que, frustrada por mais uma vez não ser promovida, ela topou ajudar o Professor Andre LeClare, um velho amigo de seu avô. Ele precisava entrar em um barco e recuperar um potente disruptor de energia que estava nas mãos erradas.

Na ânsia de evitar que o dispositivo fosse utilizado com fins malignos, Monica socou os circuitos do aparelho. Nesse momento, um flash de luz atravessou seu corpo e ela absorveu toda aquela energia.

Monica, então, passou a ter a habilidade de transformar seu corpo em qualquer tipo de energia eletromagnética. Ou seja, ela tinha o poder de se converter em raios-X, ondas de rádio e muito mais.









É velocidade o que você queria? Pois graças a esse “acidente” energético, Monica consegue atingir a velocidade da luz! Ela também pode voar e disparar raios de energia. E assim, a agora super-heroína salva o dia e a vida de LeClare.

Monica também passou a ser chamada de Capitã pelos policiais que vieram prender os bandidos que tentavam roubar o dispositivo. Eles também disseram que ela era maravilhosa!

Assim, Monica Rambeau passou a se chamar Capitã Marvel. Em seguida, ela partiu de Nova Orleans rumo a Nova York em busca dos Vingadores. Foi aí que o caminho dela cruzou com o de Peter Parker.

Após um confronto entre os dois – não muito bonito para o “cabeça de teia” – Parker levou Monica para conhecer a equipe. Ao ver o poder que ela tinha, os Vingadores a convidaram a entrar para o time, e eles a ajudaram a aprender como controlar seus poderes.









Os vários nomes de Monica Rambeau





Melhor dar uma pausa na história para explicar o nome de super-herói que Monica Rambeau adotou.

Quando escolheu se chamar Capitã Marvel, ela não fazia ideia que o nome pertencia ao super-herói Kree recém-falecido Capitão Mar-Vell. Foi aí que os Vingadores insistiram que Monica mantivesse o nome parecido, como uma forma de homenageá-lo.

No entanto, o filho do Capitão Mar-Vell – Genis-Vell – chegou à Terra utilizando o mesmo nome do pai. Monica nem questionou e mudou sua própria denominação para Fóton.

Mas, não é que Genis-Vell resolveu adotar justamente esse nome? Rambeau novamente teve que trocar a forma como se autodenominava – mas dessa vez, os dois se sentaram para conversar sobre isso. Ficou, então, decidido que ela atenderia pelo nome Pulsar.

Posteriormente, Monica resolveu abraçar todas as nuances de sua personalidade e passou a se chamar Espectro.

Em todo caso, ela nunca deixou de ser Monica Rambeau – e para alguém com poderes como os dela, não parece tão incomum ter um espectro de nomes!









A participação de Monica Rambeau no Universo Cinematográfico Marvel





No Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Monica Rambeau é filha de Maria Rambeau (Lashana Lynch), melhor amiga de Carol Danvers/Capitã Marvel (vivida por Brie Larson).

A personagem faz uma participação no filme, ainda criança, sendo interpretada aos 5 anos de idade por Azari Akbar, e aos 11 por Akira Akbar.

Monica retorna em WandaVision. Na série de 2019, ela é vivida pela atriz Teyonah Parris. E, em breve, surgirá outra vez nos cinemas em The Marvels.









Vamos celebrar as Mulheres da Marvel





As personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira.

Nas próximas semanas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Marvel Insider vai trazer inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!