Mulheres Marvel: Quem é America Chavez, que aparece em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Descolada. Sonhadora. Pronta para a luta. Conheça a personagem que trouxe a atriz Xochitl Gómez para o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Fuertona, filha de Amalia e Elena, a vida de America Chavez sempre foi repleta de ela mesma se tornaria uma, tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas! Nascida no planeta, filha de, a vida desempre foi repleta de mulheres inspiradoras . A jovem só não imaginava que, tanto nos quadrinhos quanto nos cinemas!



Com a capacidade de criar portais interdimensionais, America Chavez é, literalmente, a “chave” do Multiverso – com perdão do trocadilho – para Stephen Strange em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, de 2022, está disponível no Disney+.

A personagem é interpretada pela jovem atriz Xochitl Gómez, que participa pela primeira vez do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) nesta produção.

A seguir, confira mais informações sobre a personagem que o que tem de jovem, tem de durona:









Quem é America Chavez nos quadrinhos



America Chavez apareceu pela primeira vez em Vengeance (2011) #1 e, de cara, já mostrou aos leitores que veio para tomar o comando, e não para ser coadjuvante. No melhor estilo “soco primeiro, perguntas depois”.

Após o planeta Fuertona ser atacado por seres alienígenas, a avó de America conseguiu abrir um portal para uma dimensão paralela onde o povo de Fuertona poderia se abrigar a salvo.

America, então, cresceu nessa dimensão chamada Paralelo Utópico, um reino fora do Tempo e do Espaço. Lá, absorveu uma forma de vida multidimensional senciente chamada Demiurge. E é daí que surgiram seus poderes, quando ela ainda era criança.

No entanto, quando America tinha apenas seis anos de idade, o Paralelo Utópico foi atacado, e suas mães se sacrificaram para defendê-lo. A jovem, então, começou a viajar entre portais interdimensionais na esperança de se tornar uma super-heroína como elas.

Enquanto crescia, America precisou aprender a se defender dos perigos das diferentes dimensões. Ela vagou pelo Multiverso até parar na Terra, onde se sentiu acolhida.

Eventualmente, a adolescentre entrou para os Jovens Vingadores, onde se tornou amiga de outros super-heróis como Wiccano, Hulkling, Prodígio, Kate Bishop e mais.









A importância de America Chavez no Universo Marvel





Hora de dar uma pausa na história para falar de representatividade? Super-heroínas fortes, o Universo Marvel tem muitas – e sempre terá mais. Personagens adolescentes de sucesso, então, há vários, basta perguntar ao Peter Parker. E qual é o diferencial de America Chavez?

America Chavez é uma das primeiras super-heroínas latinas da Marvel. E mais: ela também se identifica como queer, além de ser uma mulher para lá de empoderada.

Se é representatividade o que você quer, America Chavez entrega! E tudo em um pacote que ainda vem com bom-humor, amizade, inteligência e, claro, super-força e capacidade de abrir buracos interdimensionais em formato de estrela…







Quem é America Chavez no UCM





O filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura impressionou fãs em todo o mundo. E além de trazer de volta Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e outros personagens queridos, a produção também apresenta novos rostos, como o de America Chavez.



America Chavez é uma adolescente que tem o poder de viajar pelo Multiverso. A jovem conhece Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) e Wong (Benedict Wong) e pede a ajuda deles em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Acontece que Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) quer capturá-la para usar seus poderes. Isso porque a jovem tem a capacidade de abrir buracos interdimensionais.

É justamente desta forma que America e Doutor Estranho começam a viajar pelo Multiverso – e as aventuras do filme se desenrolam.

Ao longo da produção, outras informações sobre o personagem são reveladas. Ela também tem duas mães, mas as enviou para algum lugar desconhecido do Multiverso, o qual precisa descobrir.

Essa espécie de "incidente" aconteceu na primeira vez que America abriu um portal, quando ela ainda não conseguia controlar seus poderes. E, agora, tudo o que a jovem mais quer é encontrar suas duas mães. Além disso, America é bilíngue e fala espanhol e inglês.

