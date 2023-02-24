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Mulheres Marvel: quem é Gamora, presente nos filmes dos Guardiões da Galáxia e Vingadores

24 de fevereiro de 2023
24 de fevereiro de 2023

Decidida. Confiante. Fatal. Gamora não é do tipo emocional, mas tenha certeza de que ela é intensa! Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Ela é feroz, segura de si e não está para brincadeira. Apesar do estilo “loba solitária”, Gamora mostrou no Universo Marvel Comics e no Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que também tem seus momentos mais suaves.

Fazer o quê se ela é do tipo que desafia a morte, empunhando armas e viajando pelas galáxias? Alguns podem dizer que Gamora é um pouco rude, mas vamos lá: quando um homem age da mesma forma, é considerado “o cara”, não é mesmo? 

Portanto, Gamora é quem ela é e pronto

De sua primeira aparição nos quadrinhos, em 1975, a aguardada participação em Guardiões da Galáxia Vol. 3 – que estreia em breve nos cinemas – tudo sobre Gamora é intrigante e curioso. Afinal, quem é Gamora?

Gamora


O surgimento de Gamora nos quadrinhos da Marvel

A alienígena de pele verde apareceu pela primeira vez em Strange Tales (1951) #180, publicada em 1975. A publicação tem roteiro e arte assinados por Jim Starlin, criador da personagem.

Gamora é filha adotiva de Thanos, que a criou para ser a “mulher mais mortal da Galáxia”. Isso aconteceu após o louco Titã ver os pais da menina serem mortos e todo o povo alienígena Zen-Whoberi ser eliminado da existência. 

É preciso aceitar: nem sempre Gamora lutou do lado certo em sua história. Pelo contrário, ela foi uma vilã bastante forte!

Mas foi somente porque Thanos não apenas treinou Gamora para lutar, manejar basicamente qualquer arma e ser uma assassina mordaz, como alimentou seu desejo de sangue e vingança contra quem ela considerasse um inimigo

Mas, por mais que o Titã transformasse o coração de Gamora em gelo, ela ainda sentia alguma bondade em si. Isso a deixava dividida entre o amor que tinha pelo pai adotivo e a culpa em relação às atrocidades que ele a mandava fazer. 

E quando Gamorra descobriu que, ao contrário do que ela imaginava, Thanos não queria salvar a Galáxia, e sim dominá-la, o caminho dos dois se separaram de vez. 

Gamora decidiu, então, que iria seguir o caminho que quisesse. E nessa jornada, encontrou diversos inimigos e aliados, como a guerreira asgardiana Angela e o Surfista Prateado

Ela até foi parceira de treino da Mulher-Hulk! Imagina só essas duas mulheres fantásticas treinando juntas

No entanto, sem dúvidas, de todas as equipes e alianças das quais Gamora participou foi com os Guardiões da Galáxia que ela encontrou uma família.
 

Gamora


A série solo de quadrinhos da Gamora

Hora de dar uma pausa para falar de um detalhe curioso. Apesar de seu sucesso tanto em Strange Tales quanto nos quadrinhos dos Guardiões da Galáxia, foi somente em 2016 que Gamora ganhou uma série de HQs própria.

A publicação leva a assinatura de Nicole Pearlman, que trabalhou juntamente com James Gunn no roteiro do filme Guardiões da Galáxia. “Um dos desafios era garantir que Gamora ainda fosse agradável quando ela estava no auge da ‘mulher mais mortal da galáxia’. Afinal, esta é uma jovem que mata pessoas sem hesitar”, contou a roteirista ao site Marvel.com.

“Eu pensei que era importante ver, desde o início, como Gamora estava traumatizada por sua educação e como isso influenciou sua capacidade de distinguir o certo do errado”, finalizou.

Já a arte das publicações ficou por conta de Marco Checchetto enquanto a capa foi feita por Esad Ribic.

Gamora


As aparições de Gamora no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)

Uma parte do grande público dos cinemas podia até não saber muito sobre o Senhor das Estrelas e seus companheiros de equipe. No entanto, quando Guardiões da Galáxia estreou nas telonas de todo o mundo em 2014, eles rapidamente conquistaram o coração dos fãs.

E claro, logo neste primeiro longa, Zoë Saldaña já interpreta Gamora. A atriz volta a viver esse papel em vários outros filmes, como Guardiões da Galáxia Vol. 2, Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato.

Gamora também aparece na série animada Os Guardiões da Galáxia. Por fim, a personagem retorna em breve aos cinemas em Guardiões da Galáxia Vol. 3.

Gamora


Vamos celebrar as Mulheres da Marvel

As personagens femininas do Universo Marvel são muitas e todas são incríveis à sua maneira. 

Nas próximas semanas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Marvel Insider vai trazer inúmeras histórias para enaltecer o protagonismo e a importância dessas personagens.

Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!

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