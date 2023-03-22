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Mulheres na Marvel: Dubladora de América Chavez conta a importância de super-heroínas mulheres nos filmes da Marvel

23 de março de 2023
23 de março de 2023

Não colocar limite aos próprios sonhos é um dos motivos para aumentar ainda mais o número de personagens femininas, segundo a dubladora Juliana Cagiano.


Juliana Cagiano, de 21 anos, é dubladora há 12 anos e conta que sempre teve o sonho de fazer a voz de uma super-heroína. Por isso, quando ela foi escolhida para interpretar a versão brasileira da personagem América Chavez, a Miss America, “foi uma das coisas mais mágicas da minha vida”, revelou Juliana. 

A personagem América Chavez aparece pela primeira vez dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (disponível no Disney+).

América Chavez e sua dubladora: Quem é Miss America

Interpretada pela atriz Xochitl Gomez, Miss America é uma super-heroína criada nos quadrinhos da Marvel em 2012 que, além de ter poderes como invulnerabilidade, voar e supervelocidade, ela ainda é capaz de se transportar por meio de portais em formato de estrela. 

A heroína também tem uma intuição aguçada que a faz perceber quando algo está errado no Multiverso. Esse poder serve como uma espécie de bússola interdimensional que a ajuda a direcionar seus portais de forma exata. 

América também já manifestou a habilidade de viajar no tempo, o que pode torná-la uma aprendiz de magia muito poderosa. No entanto, fazer isso exige dela uma concentração extraordinária, além de gastar muito de sua energia.

América Chavez e sua dubladora: História com a Marvel

A dubladora Juliana conta que a sua descoberta do universo Marvel foi em 2010, quando tinha nove anos de idade e assistiu ao primeiro longa do Homem de Ferro nos cinemas. “Eu me encantei completamente por esse mundo. Desde então, nunca mais cansei desses personagens, passo horas vendo algo da marca”, disse. 

Segundo Juliana, a existência cada vez maior de mulheres super-heroínas dentro do UCM é importante por conta da representatividade. “Saber que as meninas e mulheres que assistem conseguem se inspirar e se imaginar nesses lugares de poder é algo que não tem preço”, explicou.

Juliana Cagiano


América Chavez e sua dubladora: Quebrando limites

Ver personagens femininas, garotas e mulheres ocupando espaços é um passo importante para a mudança da representatividade e a promoção da igualdade de gênero, afirmou a dubladora. 

“Na minha profissão, por exemplo, ainda existem poucas mulheres diretoras de dublagem, principalmente em filmes de super-heróis ou de ação. É difícil pensar que em uma sociedade que já avançou tanto, esse tipo de coisa ainda esteja acontecendo”, disse. 

“Ver mulheres na Marvel, nos filmes e dirigindo projetos grandes, tudo isso é importante para que meninas ao redor do mundo não imponham limites aos próprios sonhos”, concluiu.

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