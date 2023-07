Mundo Pixar: cenários de Luca e de outras animações te esperam no Rio de Janeiro

Aproveite as férias de julho para conhecer a exposição Mundo Pixar, uma experiência inesquecível para toda a família!



Já imaginou entrar nos cenários dos filmes de animação que marcaram diferentes momentos da sua vida? Com a exposição imersiva Mundo Pixar, no BarraShopping, no Rio de Janeiro (RJ), isso é possível!

A grande novidade da exposição Mundo Pixar deste ano é o cenário da animação Luca (2021), que recria com perfeição o ambiente de Portorosso, a charmosa vila à beira-mar na Itália onde a história do longa-metragem se passa.

Casas coloridas, o lindo céu azul, a beleza do mar, os personagens locais… Tudo isso está no Mundo Pixar e é uma experiência inesquecível para os fãs da divertida aventura de Luca.









Quais as outras atrações do Mundo Pixar?



Além de Luca, a exposição imersiva traz cenários de vários outros filmes da Disney e Pixar, como o quarto do Andy (de Toy Story), a cozinha do Linguini (de Ratatouille), a casa de Carl (de Up: Altas Aventuras), a fábrica de processamento de gritos (de Monstros S.A.), entre outros.

E olha que legal: você ainda pode levar uma lembrança desse universo mágico para a sua casa! A exposição traz uma loja com vários produtos exclusivos da Pixar.









Como comprar os ingressos para o Mundo Pixar?



Clicando neste link, você pode adquirir os ingressos e saber mais informações sobre o Mundo Pixar, que começou em 8 de junho e vai até 10 de setembro.

Aproveite as férias escolares de julho e chame as crianças da família para irem com você conhecer o maior evento da Pixar fora dos Estados Unidos!