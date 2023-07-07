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Mundo Pixar: explore as suas histórias favoritas na exposição imersiva

7 de julho de 2023
7 de julho de 2023

Saiba como adquirir os ingressos para a exposição sobre o universo Pixar que está acontecendo no Rio de Janeiro.

Muitas aventuras emocionantes e personagens divertidos te esperam na exposição Mundo Pixar, que começou em 8 de junho e segue até 10 de setembro no BarraShopping, no Rio de Janeiro (RJ).

Você vai poder explorar cenários temáticos dos filmes de animação da Disney e Pixar que marcaram a sua vida! Se você gosta dos filmes de Monstros S.A., chegou a hora de conhecer a fábrica de processamento de gritos! 

Prepare-se para entrar no incrível quarto de Andy, da franquia Toy Story! Prefere as gostosuras e diversões de Ratatouille? O Mundo Pixar vai te levar para dentro da cozinha do Linguini

As atrações incluem ainda a jornada ao fundo do mar com Procurando Nemo, uma aventura espacial inspirada em Lightyear, um verão inesquecível na Vila de Portorosso, de Luca, entre outros.

Todas as salas imersivas são extremamente realistas, contam com tecnologia de ponta, são ricas em detalhes e vão te surpreender. 

Além disso, há uma loja com diversos produtos exclusivos da Pixar – é a chance de levar um pedacinho desse mundo incrível para dentro da sua casa!


Como comprar os ingressos para a exposição Mundo Pixar?


Clicando neste link, você pode adquirir os ingressos e conferir mais informações sobre o Mundo Pixar.

A experiência dura em torno de 1 hora e a classificação de idade é livre. Aproveite as férias escolares de julho e vá com a criançada curtir todo o universo lúdico dos estúdios Pixar!

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