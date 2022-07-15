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Mundo Pixar: saiba tudo sobre a exposição imersiva que chega a São Paulo

15 de julho de 2022
15 de julho de 2022

A exposição sobre o universo das produções Disney e Pixar chega para animar as férias com muita interatividade. Saiba mais sobre o evento e como garantir seus ingressos.


As animações produzidas pela Disney e Pixar fazem sucesso com fãs de todas as idades. Quem nunca quis ver de perto o universo de Toy Story, Monstros S.A., Red e Soul? A partir do dia 20 de julho, será possível vivenciar esse mundo mágico na exposição Mundo Pixar, em São Paulo.

Mundo Pixar trará a um local de 2.800 m² de área total, no Shopping Eldorado, espaços temáticos interativos inspirados nos filmes icônicos do estúdio. A ideia é proporcionar uma experiência única na qual o visitante se sente realmente no mundo de seus queridos personagens.

Para isso, a exposição traz cenários de tecnologia de realidade aumentada, projeções gigantes em 3D e ativações com os personagens. Os visitantes se sentirão dentro do quarto de Andy, de Toy Story, na casa de Carl, de Up: Altas Aventuras, na cozinha do restaurante de Ratatouille e ainda na aventura intergaláctica de Lightyear, o novo filme da Disney e Pixar.

Soul


Mundo Pixar: como comprar ingressos?

Para garantir desde já as entradas de toda a família e embarcar no mundo de aventuras emocionantes da Disney e Pixar, visite a página Mundo Pixar. Os ingressos já estão disponíveis.

A exposição Mundo Pixar estará aberta a partir de 20 de julho no Shopping Eldorado, em São Paulo, de terça a quinta-feira, das 10h às 20h50; e sextas, sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h50. Não perca!

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