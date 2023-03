Na onda de High School Musical: 9 musicais teens para curtir no Disney+

Alguns deles inspiraram High School Musical: A Série: O Musical, de Camp Rock a Cheetah Girls.

Na terceira temporada de High School Musical: A Série: O Musical, que chegou em julho ao Disney+, os personagens viajam para uma temporada de férias em um acampamento de verão para praticarem suas habilidades musicais.

Enquanto estão lá, nossos heróis se divertem montando um novo musical baseado em Frozen mas, inspirados pelo clima local, acabam cantando algumas músicas de um dos clássicos da Disney Channel: Camp Rock!

Pensando em sua maratona de High School Musical: A Série: O Musical, porque não relembrar os filmes que inspiraram a série tanto em seus números como em sua ideia de ser um musical?

Selecionamos aqui alguns dos principais musicais da Disney Channel presentes com exclusividade no Disney+ pra você dar aquela aquecida antes da série. Confira!

Musicais teens para curtir no Disney+: High School Musical

Começando pela principal referência do show, temos o filme original de High School Musical, lançado em 2006. O fenômeno trouxe os musicais de volta à moda e é responsável por diversas músicas icônicas da infância e adolescência da maioria das pessoas.

O filme acompanha Gabriella (Vanessa Hudgens) e Troy (Zac Efron) enquanto eles lutam para ter um relacionamento, apesar das panelinhas do ensino médio tentarem mantê-los separados. Eles se esgueiram para uma audição para o musical da primavera e, acidentalmente, conquistam a chance de protagonizá-lo.

Musicais teens para curtir no Disney+: High School Musical 2

A sequência High School Musical 2, lançada em 2007, consegue ser tão boa quanto a primeira. Um cenário totalmente diferente envolve Troy, Gabriella, Sharpay (Ashley Tisdale), Ryan (Lucas Gabreel) e seus amigos além de músicas com um tom mais “tropical” que dão o clima perfeito para um longa que se passa durante as férias de verão.

Para desgosto de Sharpay, os alunos do East High vão todos trabalhar no Lava Springs Country Club, pertencente aos pais dela e de Ryan. Durante todo o verão, Sharpay fica entre Troy e Gabriella, tentando mais uma vez conquistar o astro do time de basquete.

Musicais teens para curtir no Disney+: Cheetah Girls

Estrelando uma das queridinhas da Disney Channel, Raven-Symoné, Cheetah Girls é baseado nos livros de Deborah Gregory e conta a história de quatro amigas que sonham em fazer sucesso no mundo da música.

Galleria Garibaldi (interpretada por Symoné), Chanel Simmons (Adrienne Bailon), Aqua Walker (Kiely Williams) e Dorinda Thomas (Sabrina Bryan) são adolescentes de Nova York que pertencem a mundos distintos, mas cuja amizade e vontade de cantar e dançar é mais forte do que qualquer diferença.

Enquanto se preparam para o concurso de talentos da escola, elas são descobertas por um famoso produtor musical. O que parece um sonho, logo se torna algo muito diferente quando elas entendem que a indústria da música quer transformá-las em algo que não são, e o caminho do estrelato pode abalar a amizade delas.

Musicais teens para curtir no Disney+: Cheetah Girls 2

Cheetah Girls 2 leva a nossa banda feminina favorita para Barcelona para participar de um festival de música. Lá, elas conhecem o guitarrista Angel, o dançarino Joaquin e a cantora Marisol. O grupo começa a se separar por causa de outros interesses, mas no final elas se juntam para fazer um show icônico.

Aqui temos algumas músicas até hoje relembradas como “A La Nanita Nana”, “Amigas Cheetahs” e “The Party’s Just Begun”.

Musicais teens para curtir no Disney+: Camp Rock

Demi Lovato e os Jonas Brothers estrelam este animado musical sobre uma jovem garota, Mitchie (Lovato), que vai para um acampamento de rock durante o verão para tentar se tornar uma sensação pop.

Em Camp Rock, ela conhece adolescentes com sonhos musicais semelhantes e forma uma conexão com Shane Gray (Joe Jonas), um dos membros de um grupo famoso que frequenta o lugar.

Musicais teens para curtir no Disney+: Camp Rock 2 - The Final Jam

Em Camp Rock 2, Mitchie mal pode esperar para voltar ao acampamento para que ela e Shane possam passar o verão fazendo música e se divertindo com seus amigos e colegas de banda.

Mas quando um acampamento rival, Camp Star, dirigido pelo famoso produtor musical Axel Turner, abre do outro lado do lago, muitos campistas e conselheiros do Camp Rock abandonam o acampamento e se juntam aos rivais.

Preocupada, Mitchie fica muito ocupada cuidando do acampamento e se preparando para a guerra contra Camp Star para se divertir, mas Shane e seus amigos a ajudam a se abrir e ver o lado bom do verão.

Musicais teens para curtir no Disney+: Teen Beach Movie

Teen Beach Movie conta a história de Brady (Ross Lynch) e McKenzie "Mack" (Maia Mitchell), dois amigos que se divertem surfando e aproveitando a praia todos os dias. Mas, quando a família de Mack resolve mandá-la para uma nova escola longe dali, os dois se preparam para surfar uma última onda juntos.

Entretanto, quando os dois são envoltos por uma onda muito maior do que esperavam, eles vão parar em um filme de surfe de 1962. Lá, eles encontram Seacat (Jordan Fisher), Giggles (Mollee Gray), Rascal (Kent Boyd) e Cheechee (Chrissie Fit), entre outros.

Em meio à música e dança espontâneas, eles percebem que terão que esperar o filme acabar para voltar para casa. Mas suas aparições interferem no romance principal entre o surfista Tanner (Garrett Clayton), e uma motociclista, Lela (Grace Phipps). Agora, os dois terão que consertar o enredo antes que fiquem presos nesse mundo antigo.

Musicais teens para curtir no Disney+: Descendentes

Descendentes mostra o que ocorreu vinte anos depois de Bela e Fera se casarem e se tornarem rei e rainha. O casal estabelece os Estados Unidos de Auradon, criando uma nova nação próspera a partir dos reinos circundantes, e banem os vilões para a Ilha dos Perdidos, uma periferia cercada por uma barreira onde a magia está suspensa.

O filho deles, Ben, anuncia que sua primeira proclamação é dar a quatro crianças selecionadas da Ilha dos Perdidos a chance de morar em Auradon, longe da influência de seus pais vilões: Carlos, filho de Cruella De Vil; Jay, filho de Jafar; Evie, filha da Rainha Má; e Mal, filha de Malévola.

Na ilha, Malévola instrui o quarteto a roubar a varinha mágica da Fada Madrinha para liberar a barreira para que ela possa assumir o controle de Auradon. Os quatro focam em sua missão, mas acabam descobrindo um mundo novo e cheio de possibilidades em Auradon, colocando suas crenças sobre o mal em dúvida.

Musicais teens para curtir no Disney+: Zombies

Zombies é uma história cheia de música e dança ambientada no mundo fictício de Seabrook, uma comunidade alegre que viveu há 50 anos atrás um apocalipse zumbi. Hoje, os zumbis não representam nenhuma ameaça, mas são obrigados a viver em Zombietown, uma comunidade isolada e decadente.

Quando os zumbis finalmente podem se matricular na Seabrook High School, o charmoso e carismático zumbi Zed (Milo Manheim), que está determinado a jogar futebol, conhece a caloura Addison (Meg Donnelly), que sonha em ser uma líder de torcida.

Addison leva muitas críticas por fazer amizade com Zed e seus amigos zumbis, mas descobre que os monstros e os líderes de torcida não são tão diferentes, afinal. Zed e Addison trabalham juntos para mostrar a Seabrook o que podem alcançar quando abraçam suas diferenças e celebram o que os torna uma comunidade.