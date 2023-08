Novidades Disney+ No Dia Internacional dos Povos Indígenas, viaje com estes documentários no Disney+

Conheça o passado para ajudar a preservar o futuro das populações originárias da América.

Em 1994, as Organizações das Nações Unidas (ONU) instituíram o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data remonta à primeira reunião da Subcomissão para a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos da ONU sobre populações indígenas, realizada em 1982. Segundo a UNESCO, os povos originários representam a maior parte da diversidade cultural do mundo. As populações indígenas falam a maioria das cerca de sete mil línguas do mundo e representam mais de cinco mil culturas diferentes. No Disney+ é possível conhecer uma pequena parte dessa vastidão cultural através de documentários fascinantes que revelam o presente e também o passado de tais sociedades. Confira, a seguir, algumas sugestões:



Viaje à América Central e aprenda sobre os Mistérios da Civilização Maia



Segundo o site da National Geographic, os maias eram uma imponente civilização que ocupou grande parte da América Central, do norte de Belize, indo para o sul do México, e também chegando até a Guatemala. Vivendo na região desde muito tempo antes da chegada dos colonizadores, eles eram conhecidos por sua arquitetura e suas pirâmides. No entanto, a população maia entrou em declínio e, hoje, seus poucos descendentes lutam para preservar sua história. Em Mistérios da Civilização Maia, o explorador Albert Lin se aventura pela selva da Guatemala revelando ruínas milenares ao lado de arqueólogos e pesquisadores, a fim de compreender um pouco mais os diversos enigmas que ainda rondam esse povo.



Explore Mistérios Subterrâneos de antigos povos indígenas da América



De norte a sul, a América era habitada por diferentes populações originárias muito antes dos conquistadores europeus chegarem ao continente. Contudo, vários povos foram dizimados por diferentes motivos – incluindo a colonização. Nos três episódios de Mistérios Subterrâneos, o arqueólogo salvadorenho Fabio Amador conta com a ajuda da tecnologia para mergulhar, literalmente, em alguns dos locais mais remotos da América a fim de descobrir segredos e aprender mais sobre as grandes civilizações que ali viveram. Os maias, os povos que habitavam a região do sítio arqueológico de Teotihuacan, e os enigmas de Quintana Roo, ambos no México, são os alvos de exploração e descobertas desta curiosa produção.



Redescubra o Brasil em Amazônia: Sociedades Perdidas

A expressão “povos originários” remete às antigas civilizações americanas, dos nativos de onde hoje ficam o Canadá, os Estados Unidos e o México, passando pelos astecas, maias, incas, mapuches e várias outras culturas sul-americanas. E os indígenas brasileiros vem “engrossar” essa lista. Em sua vastidão, ainda hoje a região amazônica é o lar de centenas de populações indígenas. Ao contrário do que muitos pensam, não se tratam somente de tribos isoladas ou dispersas. Em Amazônia: Sociedades Perdidas, um grupo de pesquisadores descobre que a área foi o lar de milhões de indígenas, com densos povoamentos e sociedades complexamente organizadas com pelo menos 2 mil anos de história.



Amazônia Eterna prova que progresso e tradições podem, sim, andar lado a lado



Mais do que aprender a história das populações indígenas do planeta, é preciso também saber preservar o lar de tais povos, assim como sua rica cultura. Sendo a região amazônica uma das que mais sofre com a exploração ilegal de itens como madeira e metais, além dos efeitos do “progresso” em si, ela também se torna alvo de grande preocupação de economistas, ambientalistas e antropólogos. Em Amazônia Eterna, diferentes profissionais se unem ao povo que ainda vive na maior floresta tropical do mundo para mostrar diversas iniciativas que aliam, com sucesso, economia e preservação.