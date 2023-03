Desvendamos os mistérios da nova temporada de ‘O mundo segundo Jeff Goldblum’

De miniaturas a monstros, o apresentador favorito de todos está de volta ao Disney+ para mostrar algumas das coisas mais surpreendentes do mundo





Com quase 70 anos, Jeff Goldblum, um dos atores mais queridos de Hollywood, está mais curioso e divertido do que nunca. Depois de uma temporada de sucesso onde o ator redescobriu coisas como calças jeans, tênis, sorvetes, tatuagens e café, ele retorna para uma nova leva de aventuras pela ciência das coisas comuns.







Nova Temporada

A nova temporada de O mundo segundo Jeff Goldblum chega ao Disney+ com dez novos episódios que vão surpreender o telespectador (assim como o apresentador), trazendo a resposta para perguntas sobre motos, monstros, cachorros e muito mais.

O programa conquistou o público em 2019 com sua premissa descontraída e um apresentador sem igual. “A ideia nunca foi ser eu estudando tudo e depois regurgitando isso para quem está assistindo, mas sim eu aprender junto com os telespectadores, eu com meu conhecimento de mundo real indo explorar as possibilidades sobre essas coisas”, explica Goldblum.

Ao longo da primeira e segunda temporadas, acompanhamos o apresentador enquanto ele conversa com especialistas, fãs e outros curiosos em suas buscas pela verdade. Um de seus principais interesses foi mostrar novas tecnologias em cada campo que visitou e isso volta para a nova temporada da série.

Um pouco de tudo

No primeiro episódio, Goldblum resolve investigar o mundo dos fogos de artifício, visitando empresas que vêm inovando cada vez mais para criar novos e diferentes espetáculos no céu noturno. Nessa aventura, o ator conhece inclusive um grupo de fanáticos por pirotecnia.

Depois, Goldblum resolve ir até Las Vegas, a cidade das ilusões, para entender melhor os segredos da mágica e do ilusionismo. Lá, ele se encontra com alguns mestres do ramo, como Penn & Teller e o superastro viral Zach King.

No entanto, decidido a explorar todos os sentidos que a mágica abrange hoje em dia, Goldblum visita também pessoas que construíram sua noção de espiritualidade em torno de conceitos como a conexão com a natureza e nossos ancestrais.

Ainda na mesma linha, Jeff Goldblum resolve encarar seus medos do sobrenatural e vai até uma casa mal-assombrada nos Estados Unidos. Ele encontra o mestre criador de monstros Phil Tippet em seu estúdio e parte para uma caçada pelo maior monstro de todos: o Pé Grande.

Entre o bizarro e o ‘normal’

No entanto, o apresentador excêntrico também se interessa pelas coisas mais ‘normais’ do nosso cotidiano. Em outro episódio, por exemplo, Goldblum investiga as origens de nossa relação antiga com os cachorros, visitando desde cães de serviço até aqueles que puxam trenós nas temperaturas mais baixas da Terra.

Em outro, ele resolve ir atrás dos motivos por trás da nossa fascinação por jardins. Isso mesmo, Goldblum consegue transformar esse assunto um tanto parado em uma incrível jornada para conhecer as árvores mais altas do mundo, piratas excêntricos e uma espécie de sociedade secreta apaixonada por jardinagem.

De árvores gigantes, Jeff Goldblum parte para as menores casas do mundo ao ir atrás de pessoas fascinadas por miniaturas. O ator descobre as vantagens de se brincar de blocos de construção, um campeonato de minicozinha e faz uma visita aos menores organismos do mundo.

De enigmas que desafiam o cérebro à mecânica envolvida na construção de uma motocicleta, Goldblum promete mostrar para a gente como o mundo é maior, mais complexo e muito mais fascinante do que se pensava.