Novo filme de Tico e Teco: personagens precisam solucionar desaparecimento de famosos

Descubra quais são as figuras icônicas que aparecem na nova estreia do Disney+.

O próximo filme exclusivo do Disney+ traz de volta à realidade os esquilos mais famosos do mundo: Tico e Teco. No novo longa, Tico e Teco: Defensores da Lei, a dupla têm a missão de solucionar um mistério envolvendo o sequestro de diversos personagens de desenhos animados do mundo Disney.

O novo filme se junta a outros conteúdos exclusivos do Disney+ como Cavaleiro da Lua e Apresentando, Nate.





O que saber sobre Tico e Teco: Defensores da Lei





Nesta nova aventura, 30 anos após o fim de Defensores da Lei, programa clássico dos anos 1990 com Tico e Teco, os dois esquilos se encontram novamente para descobrir o que está por trás do desaparecimento de diversos personagens icônicos.

Encontramos nossa dupla em um mundo onde desenhos animados e pessoas reais convivem tranquilamente – assim como acontece no clássico filme de 1988 Uma Cilada Para Roger Rabbit.

Enquanto Tico (interpretado por John Mulaney) permaneceu o mesmo de sempre, uma animação em 2D humilde que trabalha como agente de seguros, Teco continua brigando para se manter jovem e atual. No momento de seu reencontro, o esquilo passou por uma cirurgia controversa para transformar sua animação antiga em um CGI 3D moderno.

A conversão CGI não é o único procedimento cirúrgico chocante acontecendo neste mundo. Personagens de desenhos animados estão sendo sequestrados e dissecados, e nossas amadas criaturas da floresta estão determinadas a acabar com isso. Tico e Teco devem se unir a um detetive durão dublado por J.K. Simmons para descobrir o mistério, mas um Peter Pan adulto interpretado por Will Arnett não vai facilitar as coisas para eles.





Referências a clássicos Disney





Assim como aconteceu em WiFi Ralph: Quebrando a Internet, de 2018 , o novo filme de Tico e Teco trará uma enorme quantidade de referências a clássicos do universo Disney. Com tantas aparições ocorrendo no último teaser lançado para o filme, pode ser que você tenha se perdido ao procurar todas.

Então, para facilitar o trabalho dos fãs, separamos uma lista desses easter eggs para você saber o que esperar quando o filme estrear no dia 20 de maio.







Lumiere, de A Bela e a Fera, está no filme





A Bela e a Fera é um dos filmes mais amados da Disney. É uma prova do poder artístico do estúdio e definitivamente conquistou seu lugar no panteão das grandes produções. Ele também apresenta Lumiere, um dos melhores personagens do estúdio, com seu sotaque francês e seu charme jovial.

Assim, era de se esperar que Lumiere seria um dos convidados de honra durante uma convenção de fãs de Desenho Animado, aparecendo brevemente e conversando com fãs enquanto Teco faz sua aparição.







Linguado, da animação A Pequena Sereia, também aparece na trama





Linguado é outro dos grandes companheiros de princesas da Disney que aparece na trama. Na verdade, é difícil pensar em A Pequena Sereia sem pensar em todas as vezes que ele esteve lá para Ariel (mesmo que muitas vezes tivesse medo de sua própria sombra).

No trailer, descobre-se que Linguado é um dos desenhos animados que acaba sequestrado por alguma força nefasta. Embora o trailer não explique como isso acontece, ele parece estar tendo uma existência muito feliz em terra.





Atchim, um dos anões amigos de Branca de Neve, desaparece





Em um dos melhores momentos do teaser, a câmera percorre uma série de pôsteres de desenhos animados desaparecidos. Um deles inclui Atchim, um dos anões amigos de Branca de Neve .

Embora o trailer não revele o que está sendo feito com os desenhos desaparecidos, resta aos fãs torcer para que esse amado ícone da Disney consiga sair relativamente ileso.





Dois camundongos aparecem fazendo cosplay de Leia e Kylo Ren





Como Star Wars faz parte do universo da Disney, faz sentido que seus personagens apareçam em outras produções. Neste trailer em particular, o espectador vê dois camundongos que estão vestidos como a Princesa Leia e seu filho, Kylo Ren.

É uma divertida paródia de dois dos personagens mais icônicos que já apareceram em Star Wars. É também um sinal de quantas referências a personagens provavelmente aparecerão neste filme.





O chapéu do Chapeleiro Maluco em um armário de evidências





Alice no País das Maravilhas é um dos filmes mais originais da Disney. Com suas cenas surreais e enredo onírico, as aventuras de Alice ficaram marcadas para sempre na imaginação dos telespectadores.

Mesmo que o Chapeleiro Maluco, um dos personagens mais icônicos do filme, não apareça pessoalmente no trailer, há um momento em que seu chapéu e partes de muitos outros personagens aparecem no que parece ser um armário de provas.







Peter Pan surge mais velho





Mesmo que Peter Pan seja supostamente o herói do filme que leva seu nome, também é verdade que há um pouco de vilão nele. O trailer deixa claro, no entanto, que a essa altura ele se tornou um malvado completo. Ele chega a dizer que tem se tornado mais fã de outros esquilos relativamente famosos que não Tico e Teco.

Embora ainda seja muito cedo para dizer se ele será o principal antagonista do filme, está claro que ele será um obstáculo para nossa dupla.





Pumba aparece brevemente





Existem poucos personagens da Disney mais amados do que Pumba, o adorável (ainda que fedorento) javali de ambas as versões de O Rei Leão. Assim como muitos outros personagens, sua aparição no trailer é breve, mas é o suficiente para mostrar que ele será dublado pelo ator Seth Rogen, que também fez sua voz no remake live-action do filme.

Não está claro o quão grande será seu papel, mas é sempre um prazer vê-lo.







Um personagem de Carros, da Pixar, também interage com Tico e Teco





Um dos filmes clássicos da Disney, Carros ainda hoje é lembrado por mostrar uma sociedade inteirinha formada por automóveis que pensam e agem por conta própria.

Apesar de nenhum dos personagens do filme realmente aparecer no trailer, há um carro que Teco encontra que parece ter vindo daquele universo. Podemos esperar muitos crossovers deste longa.





O urso Baloo, de Mogli – O Menino Lobo, parece ter uma banda





Baloo, o urso protetor de Mogli, tem um charme que conquistou muitos fãs tanto na versão antiga quanto na nova. No filme dos anos 1960, em particular, ele mostrou ser um músico nato.

No novo filme de Tico e Teco, Baloo parece ter vindo à cidade e fundado sua própria banda – ele surge se apresentando no palco da convenção de fãs de desenhos animados.





Há uma cosplayer de Moana no evento





Moana é amplamente visto como um dos melhores filmes de animação da Disney dos anos 2010. Ele tem todos os ingredientes-chave de um longa de sucesso, com ótimas músicas, uma heroína cativante e uma história instigante.

Mesmo que Moana não faça uma aparição neste trailer, durante a convenção de fãs há alguém que claramente está fazendo cosplay da heroína. É outro sinal de quão importante o filme se tornou.